Otogarda bomba ihbarı: Ekipler gerçeği ortaya çıkardı

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Yeni Otogar’da öğle saatlerinde heyecanlı anlar yaşandı. Bir çöp kutusunun yanına bırakılan kablolu kutuyu gören vatandaşlar ve özel güvenlik polise haber verdi. Şüpheli cismin powerbank (Güç kaynağı) olduğu ortaya çıktı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'ndeki Yeni Otogar'da öğle saatlerinde heyecanlı anlar yaşandı. Bir çöp kutusunun yanına bırakılan kablolu paketi gören vatandaşlar ve özel güvenlik görevlileri polise haber verdi. Şüpheli cismin bulunduğu yolcu bekleme salonu ise şeritlerle çevrilerek özel güvenlik alanı oluşturuldu, yolcular bölgeden uzaklaştırıldı.

ŞÜPHELİ PAKET POWERBANK ÇIKTI

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki bomba ve şüpheli paket imha ekibi olay yerine gelerek inceleme yaptı. Yaklaşık 20 dakika süren incelemenin ardından şüpheli cismin kabloları ile birlikte bırakılan veya atılan cep telefonlarında kullanılan powerbank (Güç kaynağı) olduğu ortaya çıktı. Olay yeri inceleme ekibi şüpheli cismi bulunduğu bölgeden aldı, vatandaşlar rahat nefes aldı.

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