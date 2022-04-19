Otoparkı yaptı, yeni cami için vatandaştan para istiyor

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi, yer altı cami ve çarşısını yıkarak yerine katlı otopark ile yeni bir cami yapacağını açıklamıştı. Katlı otoparkı bitiren belediye projede yer almasına rağmen camiyi yapamayınca vatandaşlardan yardım istedi. Cami Yaptırma Derneği kurularak, cami yapılacak yere konteyner koyulup vatandaşlardan cami için bağış toplamaya başlandı.

İsmail AKDUMAN

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1940 yılında yıktırılan tarihi Subaşı Camisi'nin yerine önce bir kapalı çarşı yapıldı. Ardından bölge halkının isteği ve destekleriyle 7 ayda Yeraltı Cami yapıldı ve 23 Kasım 1984 tarihinde hizmete açıldı. İlkadım ilçesi Subaşı mevkiinde bulunan yer altı çarşısı ve camisinin bulunduğu alanda AKP’li Büyükşehir Belediyesi meydan düzenlemesi adı altında mekanik otopark ile cami yapmak için proje hazırladı.

OTOPARK YAPILDI, CAMİYE PARA KALMADI

Proje kapsamında yer altı çarşısı ile cami 2020 yılının sonlarında yıkıldı. Ardından da vakit geçirmeden yaklaşık 28 milyon lira maliyeti olan Subaşı Meydan Düzenleme projesi kapsamında, yer altına mekanik otopark ile cami yapımı için çalışmalara başladı. 2 katlı 142 araçlık mekanik otopark tamamlandı. Ancak projede yer alan Hamidiye çeşmesi ile camiyi belediye yapamadı. Subaşı Meydanı’nda çevre düzenleme çalışmaları da devam ederken vatandaşlar caminin yapılmamasına tepki gösterdi.

DERNEK KURULDU YARDIM İSTENDİ

Belediye camiyi yapamayınca bir dernek kuruldu ve cami yapılması gereken alana üzerinde ayetler ile “Subaşı Cami Yatırma Derneği” yazısı bulunan bir kulübe koydu. Dernek, kulübe üstünde “Sadaka Ömrü Uzatır, Hayırlarınızı Bekliyoruz” yazılı mesajlarla ile iletişim numaralarıyla hayırseverlerden maddi destek talebinde bulunmaya başladı.

Meydan düzenleme çalışması kapsamında, mekanik otopark yer altı camisi ile Hamidiye Çeşmesi için yüklenici firmaya 28 milyon lira ödediğini belirten vatandaşlar kendilerinden bağış istenmesine anlam veremediklerini söyledi.

BAŞKAN DEMİR “CAMİ VE ÇEŞME YAPILACAK” DEMİŞTİ

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Subaşı Meydan Düzenleme ve Yeraltı Mekanik Otopark Projesi le ilgili Belediye internet sayfasında yaptığı açıklamada, toplam bin 472 metrekare alan üzerine inşa edilecek Yeraltı Mekanik Otopark Projesi kapsamında Subaşı Meydanı’nda yeni bir düzenleme yapılacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

– Otopark yapısı tam otomatik mekanik sistem olup 2 katlı inşa edilecek. Projesi bitti önümüzdeki günlerde ihalesine çıkılıyor. Proje kapsamında meydan içerisindeki tarihi Hamidiye Çeşmesi yeniden yapılacak. Ayrıca meydana bir mescid inşa edilecek. Subaşı Meydanı’nı baştan aşağıya yer altı otoparkı inşa ederek yeniden düzenleyeceğiz. Tam otomatik otopark, cephelerindeki yeşil bitkilendirme uygulamaları ve çevre düzenlemesi ile de fark yaratacak. Mimari olarak çevreyle uyumlu bir görüntü sunmayı hedefliyoruz.

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