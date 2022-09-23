Otoyolda çıplak koşu görenleri şaşırttı
İstanbul Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir kişi yarı çıplak halde koştu. Yarı çıplak kişinin tehlikeye aldırmadan yolun ortasında koşması cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, saat 17.30 sıralarında Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Çamlık Tüneli mevkiinde meydana geldi.
YARI ÇIPLAK OTOYOLDA KOŞTU
Bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan olayda, adı öğrenilemeyen bir kişi, yarı çıplak halde otoyolda koştu.
Sürücülerin uyarılarına aldırmayarak koşmaya devam eden yarı çıplak kişi, hem canını hem de trafik güvenliğini hiçe saydı.
Yar çıplak kişi, kendisini görüntüleyen sürücüye el sallayarak uzaklaştı. (DHA)