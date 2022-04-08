Ümit Özdağ: Arap zenginleri için milli güvenliğimiz tehlikeye atılıyor

Kanal İstanbul güzergahından seslenen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Bir milyondan fazla insanın bu bölgeye yerleştirilmesi hedefleniyor. Çoğu Arap zenginleri olacak ve bu kanal Türkiye’nin milli güvenliği için ağır bir tehdit oluştururken, Marmara Denizi’ni bir bataklığa dönüştüreceği kesinken, Türk ekonomisinin tabutuna çakılan son çivi olacağı bu kadar açıkken, ısrarla Kanal İstanbul’u yapacağız diyorlar. Yaptırtmayacağız" diye konuştu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın bugün Arnavutköy’de gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde ilginç diyaloglar yaşandı.

Polis ya da öğretmen olmak istediğini ifade eden bir gencin, “Suriyelilere polis olma yetkisi verilmiş. Kendi ülkesinden kimliğini bırakıp kaçanlar, Türkiye'de bize kimlik soracaklar” şeklindeki konuşması, esnaf gezisine damga vurdu.

Özdağ daha sonra Arnavutköy'de Kanal İstanbul güzergahında bir dizi incelemelerde bulunarak, bölge halkıyla görüştü. Sazlıbosna Barajı önünde açıklama yapan Ümit Özdağ, Kanal İstanbul'un Türkiye için bir milli güvenlik tehdidi olduğunu söyledi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, “Bu bölgede gördüğünüz her yer tarım arazisi ve verimli bu araziler kentleşecek. Bir milyondan fazla insanın bu bölgeye yerleştirilmesi hedefleniyor. Çoğu Arap zenginleri olacak ve bu kanal Türkiye'nin milli güvenliği için ağır bir tehdit oluştururken, Marmara Denizi'ni bir bataklığa dönüştüreceği kesinken, Türk ekonomisinin tabutuna çakılan son çivi olacağı bu kadar açıkken, ısrarla Kanal İstanbul'u yapacağız diyorlar. Yaptırtmayacağız. Türk Milleti bu projeye izin ve geçit vermeyecek” şeklinde konuştu.

İlginizi Çekebilir Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul gülünecek bir iş

İlginizi Çekebilir Kanal İstanbul keşfine itiraz: Ortada bir keşif yok, tiyatro var