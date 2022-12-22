Özel’den AKP’li Turan’a: Bu bir zavallılık işaretidir

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP'li Semra Güzel'in TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilliğinin düşürülmesi sırasında AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın, CHP Grubu’nu; “HDP'ye destek vermekle" itham etmesine sert tepki gösterdi.

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HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliği TBMM Genel Kurulu'nun altı birleşimine özürsüz veya izinsiz katılmaması sebebiyle yapılan oylama sonucu düşürüldü.

“MAHKEME YERİNE GEÇİP MİLLETVEKİLLİĞİNİ DÜŞÜRMEK NEYİN NESİDİR”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Özel, şunları söyledi;

*Biz bu oylamada ret oyu kullandık. Cumhuriyet Halk Partisi, Semra Güzel'in bir terör örgütü mensubuyla çekilmiş fotoğraflarından dolayı, bir kamp ziyaretinden dolayı dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini savunmuştu, o yönde oy kullanmıştı.

*Ama bugünkü oylama, milletvekilliğinin devamsızlıktan dolayı düşürülme oylaması. Oysaki Semra Güzel, yargı önünde şu anda. Mahkeme bir karar verecek. Mahkeme kararını vermeden, mahkeme yerine geçip bir kişiye özel yoklamalar alarak onun milletvekilliğini düşürmek neyin nesidir biz onu anlamadık.

*Örneğin, Sayın Binali Yıldırım, meclis başkanlığını bırakıp, yoklamada muaf olacağı genel başkan vekilliği görevine kadar geçen sürede meclise uğramadı, böyle birçok milletvekili var. Böyle bir süreçte, kişiye özel uygulama mahkemenin yerine geçmektir. İlkesel bir tutum içindeyiz.

ÖZEL'DEN AKP'Lİ TURANA YANIT: YALANA NE GEREK VAR

Özgür Özel, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın oylama sırasında CHP'lilerin mecliste 3 kişi olduğu iddiasına da yanıt vererek şöyle konuştu:

*Bülent Turan, oradan öyle böyle konuşuyor. Yalana ne gerek var. Hepinizin bildiği bir gerçeği, yalanla çarptırmaya ne gerek var. CHP kendi tutumunu da savunabilir, anlatabilir.

*Zaten Bülent Turan'ın sandığı gibi sanki biz onlarla birlikte ‘evet' oyu verecekmişiz de milletvekillerimiz çıkmış. Hiç öyle bir şey yok. Zaten ‘hayır' oyu verdik.

*Biz böyle kumpas oylamalara, kumpas yoklamalara baştan beri karşıyız. Bülent Turan buradan başka bir şey çıkarmaya çalışıyor ama Bülent Turan'a buradan bir şey çıkmaz. Bülent Turan'a şunu söylemek lazım; Bizi yenecekseniz, gerçekten bizi sözlen yenmelisiniz.

*Bize böyle, ‘salonda 3 kişiydiler, onlar kaçtı, bunlar kaçtı' falan… Bülent Turan hiç böyle yalanlara gerek yok. Siz yalanla iktidarda kalacaksanız, yalanla değil, doğrulukla, dürüstlükle milleti ikna ederek iktidara gelinebilir, iktidarda da o şekilde kalınabilinir. Sahtekârlıkla iktidarda kalacağını düşünüyorsa bu bir zavallılık işaretidir.