Özelleştirme İdaresi Başkanlığı taşınmaz satışı gerçekleştirecek

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından Amasya, İstanbul ve Muğla'da bulunan 5 adet taşınmaz 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Amasya Merkez Hızırpaşa’da 625 ve 615 m² yüzölçümlü 2 adet taşınmaz, İstanbul Küçükçekmece Halkalı’da 1 adet mesken ve Muğla Bodrum Gökçebel’de 22.152, 1.156 m² yüzölçümlü 2 adet taşınmaz için son teklif verme tarihi 22 ve 23 Haziran 2022 tarihleri olarak açıklandı.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek. İhaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

İhale konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alması, her bir taşınmaz için ayrı teklif sunulması ve teklif ile şartnamede istenilen belgeleri İdare'nin adresine son teklif verme tarihi saat 18.00'e kadar elden teslim etmesi zorunludur.

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