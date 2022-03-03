Özgür Özel’den Bahçeli’ye yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 6 muhalefet partisini hedef almasına yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “O masanın metni o masadakilerle değil, o masadan çıkan parlamenter sistem umuduna gönül veren bütün Türkiye ile mutabık bir metindir, bütün seçmenlere yönelik bir metindir. Sizin gibi Erdoğan'a Anayasa yapmıyoruz, her doğana Anayasa yapıyoruz. Bizim derdimiz her doğandır, Bahçeli'nin derdi Erdoğan'dır” ifadesini kullandı.

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CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. “Bütün dünya Ukrayna'ya yoğunlaşmışken, Türkiye'nin bir savrulma halinde olduğu, peşi sıra gelen açıklamalardan, birbiriyle çelişen yaklaşımlardan anlaşılıyor” diyen Özel, “Her kafadan bir sesin çıktığı, İbrahim Kalın'ın, Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Ömer Çelik'in ayrı tellerden çaldığı bir dış politika yönetimiyle karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

“YAPILAN ŞEY GÜVENLİK ZİRVESİ DEĞİL, GÜVENLİK ZIRVASIDIR”

Özel, eleştirilerini şöyle sürdürdü:

* Yapılan şey güvenlik zirvesi değildir, güvenlik zırvasıdır. Güvenlik zirvesine tüm kurumlar katılır ki tüm kurumların katılması doğrudur. Dışişleri Bakanı, COVID diye güvenlik zirvesinde Dışişleri Bakanlığı’ndan tek kişi yoksa, oranın adı zirve olmaz, zırvalamak olur.

* Dışişleri Bakanlığı’nın olmadığı Ukrayna-Rusya tartışmasını yapıyorsanız, Fahrettin Altun’u oraya oturtuyorsanız, Fahrettin Altun benzeri bu sistemin ürettiği ve bu konuda liyakatsiz tipleri oraya dolduruyorsanız olmaz bu…

* Bütün dünya bir yerde, bizimkiler başka bir işin peşinde. Geldiğimiz nokta gerçekten yönetilmeyen ve savrulan bir politikanın nasıl çuvallandığının görüldüğü bir yerdir.

“TEDBİRLERİN KALDIRILMASINI DOĞRU BULMUYORUZ”

COVID tedbirlerinin kaldırılmasına da değinen Özel şu ifadeleri kullandı:

* Sağlığına dikkat eden, sevdiklerinin sağlığını önemseyen, toplum sağlığını önemseyen vatandaşlarımızın, kapalı alanlarda maske konusunda çok daha duyarlı olmasını ve maskelerini çıkarmamaları gerektiğini söylüyoruz.

* Aktif vaka sayısının çok yüksek olduğu bu dönemde HES kodu uygulamasının kaldırılmasını doğru bulmuyoruz. PCR testi pozitif çıkmış bir kişinin evinde olması gerekirken, toplu taşımaya binmesi, uçağa binmesi, otobüse binmesi, alışveriş merkezlerine gitmesi, lokantaya girmesini HES koduyla takip ediyorduk. Şimdi nasıl engel olabileceğiz?

* Cinsiyete göre, hastalıklara göre, aşılı-aşısıza göre, hangi aşılananların hastalığa ne sıklıkla yakalandıklarına göre üretilen antikor miktarının da takip edilebileceği rakamları şeffaflıkla verin. İl il verin, meslek gruplarına göre verin. Ama biz sadece ve sadece rakamları birilerinin bildiği, toplumdan gizlendiği süreçteyiz.

* Bir kez daha halkın önünde soruyorum: Ey Fahrettin Koca; diyorsun ki aşısızlar ölüyor, biliyoruz ki aşısızlar ölüyor. Niçin aşısızlar ve aşıların rakamlarını ayrı ayrı vermiyorsun. Turkuaz tabloyu, yeşil tablo ve kırmızı tablo diye yayınla. Bu rakamları niye yayınlamıyorsunuz ve hangi aşı türüne göre ne oluyor?

“ENFLASYON İTTİFAKI”

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Özel, şöyle konuştu:

* Şimdi muhteşem bir ittifak var, enflasyon ittifakı. Hangi iktidara destek verirse hiperenflasyonu yaşattıran Devlet Bahçeli. Var mı istisnası, bulun söylesinler. AKP eski dönemdeki icraatlara devam ede de enflasyonu kendi kendine bir yerlere getirmişti, bunlar destek verdiğinden beri enflasyon çıkışta.

* Eski Başbakan Tansu Çiller, hiperenflasyonun kahramanı, bir de şimdi Tayyip Erdoğan; enflasyon ittifakını kurmuşlar. Hani deniyor ya: ‘Cumhur İttifakı, onlar da genişleyecek mi? Tansu Hanım parti kuracak mı?' Kurar, size yakışır. Üçsünüz, dört olun. Tayyip Erdoğan’ı önce Devlet Bahçeli ile temaslandı, şimdi Tansu Çiller ile temaslandı ve enflasyon canavarını hortlattılar.

* 30’dan aldıkları enflasyonu, yüzde 105’lere getirdiler. Bakın enflasyonun kitabını yazanlara söylüyoruz. Türkiye’den yüksek enflasyonu olan ülke sayısı: 7. Ben söyleyeyim, Ömer Çelik yine bundan utanmasın: Surinam, Zimbabve, Küba, Suriye, Lübnan, Sudan, Venezuella. Bu 7 ülke dışında enflasyonu Türkiye’den yüksek ülke yok, her geçen gün de sayıları azalıyor. Nebati’nin gözlerinin içine bakıyoruz, gelecek ay sadece Surinam ve Zimbabve kalabilir. O yüzden herkes ne yaptığına dikkat edecek.

“BİR ÜÇLÜ FOTOĞRAFINIZ YOK”

Bir araya gelen 6 muhalefet partisinin hedef alınmasına yanıt veren ve Cumhur İttifakı’na seslenen CHP’li Özel, “Anketlere baktığında şu anda seçmenin yüzde 60’ına yaklaşan bir ittifakın toplamından bahsediyoruz. ‘Altı benzemez, altı benzemez’ diyor. Üç birbirine çok benzeyensiniz siz ya, çok benziyorsunuz, her geçen gün birbirinize biraz daha benziyorsunuz. Bir fotoğrafınızı görelim. Niye üçlü fotoğrafınız yok? Destici yırtıyor kendini ‘Beni de alın, beni de gösterin, ben de oradayım, ben de şuradayım' diye. Siz de hadi bir fotoğraf çektirin de görelim. Bir üçlü fotoğrafınız yok” dedi.

“KOŞA KOŞA BİR ARAYA GELECEKLER”

Özel, konuşmasını şu sözlerle tamamladı;

* Altı lider, birbirinden farklı altı siyasi parti, birbirlerine birer küçük nazik adım attılar ama demokrasiye çok büyük bir adım attılar. Bu ülkeyi tek adam rejiminden kurtaracak olan masa ve mutabakat oradadır. O masanın metni o masadakilerle değil, o masadan çıkan parlamenter sistem umuduna gönül veren bütün Türkiye ile mutabık bir metindir, bütün seçmenlere yönelik bir metindir. Sizin gibi Erdoğan’a Anayasa yapmıyoruz, her doğana Anayasa yapıyoruz.

* Bizim derdimiz her doğandır, Bahçeli’nin derdi Erdoğan’dır. Bugün koşa koşa bir araya gelecekler bakalım. İktidarda tutunabilmek, bu milletin hiçbir yarasına merhem olmadan ama inadına giderek bu milletin aleyhine bir iktidarı sürdürmek için bakalım nasıl bir planın, nasıl bir mutabakatın ürününü önümüzdeki günlerde karşımıza çıkaracaklar.

* Ne çıkarsa çıksın kazdıkları kuyuya düşecekler, bu iktidardan gidecekler. Milletimiz bilsin ki, sizin aşınızda, sofranızda ekmeğinize, çocuğunuzun harçlığına göz dikip, sizden alıp zengine verenler… Bunları sırtımızdan atacağız, yakamızdan düşüreceğiz. İllallah dedik küfürlerden, hakaretlerden; yoksulu, vatandaşı düşünmeyen, zengini düşünen icraatlarından.