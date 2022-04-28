Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt verdi. Özel, "Siyaset sözle yapılan bir iş. Erdoğan'ın yaptığını çocuklar yapar. Ben Erdoğan ile siyasi mücadele içindeyim. Gücü varsa Özgür Özel burada, bileği burada" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı’nda açıklamalarda bulundu.

Osman Kavala'ya verilen ceza ve Özgür Özel'in adliye önündeki açıklamaları hatırlatılan Erdoğan şunları söyledi:

“Tabii bu zatın ifadeleri tamamıyla şu anda milletvekili olduğu için cezai bir durum belki olmayacak ama en azından manevi tazminat noktasındaki başındaki ağababası nasıl Man Adası olaylarından bedel ödediyse, aynı durum şimdi bunun için de avukatlarımız davalarını açıyorlar.

Bunlarla aynı şekilde hareket eden ağzı bozuk tipler kimse avukatlarımız davalarını açacaklar. Bunların içerisinde dokunulmazlığı olanlar var olmayanlar var. Olmayanlar için cezai davalar açılabilir. Avukatlarımız çalışmasını yapıyorlar.

Adı Özgür ama soyadı çok garip olan zatla ilgili olan şu anda avukatlarımız davaları açıp, Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanına hakaret yapılabilir mi, yapılamaz mı? Demek ki ders almamış. Aynı şeyi, avukatlarımız davaları açacaklar.

“AİHM'LİK İŞ KALMADI”

Gezi kararının AİHM'e götürüleceği hatırlatılan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunlar uluslararası hukuku bilmiyorlar. Artık AİHM'lik iş kalmadı. Bitti o iş. Çünkü burada hüküm giydi. Hüküm giydiği için bu işin AİHM'le alakası yok. AİHM alacak, bakacak, hüküm giydi diyecek. Bu ağırlaştırılmış müebbettir.

Türk yargısının vermiş olduğu bu karara yerlisi yabancısı herkes saygı duymak mecburiyetinde. Başka ülkelerin hukuku var da bizim hukukumuz yok mu? Özellikle yerli Soros, Gezi olaylarının koordinatörlüğü sebebiyle devleti hiçe sayan, devletin kurumlarına saldıran, ki bunun bedelini ödeyecektir. Olay budur.”

ÖZGÜR ÖZEL: ERDOĞAN İLE SİYASİ MÜCADELE İÇİNDEYİM

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına yanıt verdi. Özel, şunları belirtti:

* Siyaset sözle yapılan bir iş. Erdoğan’ın yaptığını çocuklar yapar…

* Soyismim çok garipse ve bu bir kusursa Erdoğan’ı İsmet Özel’e havale ediyorum.

* Bu acziyetin göstergesidir. Ben Erdoğan ile siyasi mücadele içindeyim. Gücü varsa Özgür Özel burada, bileği burada.

ÖZGÜR ÖZEL DAVA GÜNÜ NE DEMİŞTİ?

Gezi Parkı davası kararının ardından İstanbul Adliyesi önünde konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel çok sert açıklamalarda bulunmuştu. Özel açıklamasında

“Hukukun ve adaletin gereği yapılmadı. Tek adamın gönlü yapıldı. Buradan söz veriyoruz; bu kumpası kuranlardan hesabını teker teker soracağız. Birisi masum insanları, çevreci insanları, aydın insanları mahkum etmeye çalıştı. Onların üzerine kapanan mahkeme kapıları, cezaevi kapıları onları mahkum edemez. Gezi özgürdür, Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan hesap verecektir. And olsun, and olsun, and olsun” ifadelerini kullanmıştı.

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