Özgür Özel’den ‘Zam Duvarı’na Tarkanlı cevap

CHP Gençlik Kolları’nın 81 ilde başlattığı ‘Zam Duvarı’ kampanyasına Manisa da eklendi. CHP Manisa Gençlik Kolları tarafından kentin merkezindeki meydana kurulan ‘Zam Duvarı’na destek veren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, duvara Tarkan’ın son şarkısı olan ‘Geççek’ parçasından alıntıyla “Ampul sönecek, acılar geççek” yazısı yazdı.

İlker KILIÇASLAN

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elektriğe yapılan zamlar geri çekilene kadar faturasını ödemeyeceğini açıklamasının ardından CHP Gençlik Kolları da 81 ilde “Zam Duvarı” kampanyası başlatmıştı.

Başlatılan kampanyaya Manisa da eklendi. CHP'li gençler Şehzadeler ilçesinde halkın yoğun olduğu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na ‘Zam Duvarı' koydu.

CHP Şehzadeler ve Yunusemre Gençlik Kolları'na ait zam duvarını CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Av.Yalçın Arcak ile birlikte ziyaret etti.

Gençler tarafından kurulan ‘Zam Duvarı'na vatandaşlar ‘Zam Zulüm İşkence İşte AKP', ‘Elektriğe Zam, Vatandaşa İban', ‘Onların Dolarları Varsa, Bizim de Allah'ımız Var’, ‘Yeter Artık Erken Seçim’ gibi cümleler yazarak elektrikten doğalgaza, akaryakıttan gıda ürünlerine kadar gelen zamlara tepkilerini dile getirdi.

CHP'Lİ ÖZEL’DEN TARKAN'IN ŞARKISIYLA CEVAP

Meydanda vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ‘Zam Duvar'ına CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Tarkan'ın son günlerde popüler olan ‘Geççek' şarkısının sözlerini anımsatan yazı yazdı.

CHP'li Özel zamlarla ilgili duvara şu cümleleri yazarak tepkisini bir kez daha gözler önüne serdi: “Hemen seçim! Halk kazanacak, Saray kaybedecek! Ampül sönecek acılar geççek”

Özgür Özel duvara yazısını yazdıktan sonra partili gençler ve vatandaşlarla birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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