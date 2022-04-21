Özkoç: Türkiye’de tekrar bombalar mı patlayacak?

CHP Grup Başkanvekili, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, dün infaz koruma memurlarını taşıyan aracın geçişi sırasında bugün de TÜGVA binasının yanında meydana gelen patlamalara ilişkin açıklamada bulundu. Türkiye’nin 7 Haziran-1 Kasım 2015 seçimleri arasında yaşadığı kaos dönemine işaret eden Özkoç,"Türkiye’de tekrar bombalar mı patlayacak?" diye sordu.

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Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sabah saatlerinde elektriklerinin kesildiğini hatırlatan Özkoç, Kılıçdaroğlu’nun faturalarını, 3,5 milyon hanenin elektriğinin borçları nedeniyle kesik olmasına dikkati çekmek için ödemediğini belirtti. Özkoç, o insanlar mağduriyet yaşarken Kılıçdaroğlu’nun evinin ışıklarını yakıp hayatına devam etmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Özkoç, iktidarı eleştirerek, “Onların derdi çare değil, onlar bildiklerini okumaya devam ediyor. Bizim derdimizse milletimiz. Milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu bu akşam saat 21:00'de konuyla ilgili evinde çekeceği bir videoyla Türkiye'ye seslenecek.” ifadelerini kullandı.

“SALDIRILARIN FAİLLERİNİ DERHAL BULUN, ÜLKEYİ KAOS'A SÜRÜKLEMEYİN”

Özkoç dün infaz koruma memurlarını taşıyan aracın geçişi sırasında bugün de TÜGVA binasının yanında meydana gelen patlamalarla ilişkin, Türkiye'nin 7 Haziran-1 Kasım 2015 seçimleri arasında yaşadığı kaos dönemine işaret etti ve ülkenin tekrar bir kaos ortamına sürüklenmesine izin verilmemesi gerektiğini belirtti. Faillerin derhal bulunmasını istediklerini vurgulayan Özkoç, şunları söyledi:

*Türkiye tıpkı 7 Haziran seçimlerinden sonra, 5 ayda 1 Kasım seçimine kadar sürüklendiği terör kaos ortamına tekrar mı sürüklenmek istiyor? Türkiye’de tekrar bombalar mı patlayacak, masum insanlar mı öldürülecek?

*Ve Türkiye bunun ardından olağanüstü bir hal yaratılıp, bir kaos ortamı mı çıkartılacak? Beklenti bu mu? Bu faillerin derhal yakalanmasını istiyoruz. O bombayı koyanın bir kadın olduğu kameralarda tespit edilmiş. Derhal o kişi kimse ve arkasında kimler varsa, bulun ve görevinizi yapın.

*Sarayın tetikçiliğini değil, İçişleri Bakanlığını yapın. Uyuşturucu baronlarıyla, kara para aklayanlarla kol kola dolaşmayı bırakın, görevinizi yapın. Aksi takdirde Türkiye’yi böyle bir ortam içerisine sürüklemek, buna buna göz yummak, Türkiye’nin geleceğiyle ilgili bir beka sorunu yaratır, bu sorunu yaratan Cumhur İttifakı olur.

“BU KAFA, DOLAR KAFASIDIR…”

Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün grup toplantısında dile getirdiği “İsrail ile ekonomik ilişkiler başkadır, Filistin meselesi başka” sözüne atıfta bulunarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

*İsrail ile ilişkilerini sürdürebilirsin evet ama Filistin meselesinde dik duracaksın. ‘One minute' deyip de kabadayılık yaptıktan hemen birkaç saat sonra, ‘Ben bunu Sayın Peres için söylemedim, moderatör için söyledim' diye kıvırmayacaksın.

*Papazla ilgili: ‘Ben bu fakir burada olduğu müddetçe gerekeni yaparım, kimse onu oradan alamaz' deyip, mesele iş dolara geldiği zaman kıvırmayacaksın. ‘İnsanları enayi zannediyorlar, Kaşıkçı cesedi nerede?' diye hesap sorduğun Suudi Arabistan’a davayı devretmeyeceksin. Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik ve hukuk hakkından, dolar için vazgeçmeyeceksin. Bu kafa, dolar kafasıdır…

“ŞENTOP, KILIÇDAROĞLU'NUN AKP TROL İFŞASINI DOĞRULADI”

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun AKP’nin “trol şebekesini” ifşa ettiğini ve Trol ağının Türkiye’ye olan maliyetini, tek tek açıkladığını anımsatan Özkoç, şunları söyledi;

*Yani bir trol gerçeğini Türkiye’nin kamuoyunun önüne koydu. Şimdi bu trol şebekesi kendi evlatlarını vurmaya başladı. Neden? ‘Ayrıştırmıyoruz', ‘birlik ve beraberlik içinde bir Türkiye' demişti ya Recep Tayyip Erdoğan; kendi kurdukları trol çetelerini de ayrıldılar.

*Nasıl? Bunu kim ortaya çıkarttı? Kim söylüyor? Şimdi mağdur duruma düşen Sayın Şentop söylüyor. Sayın Şentop kendisini eleştiren kişinin bir trol olduğunu, AKP ekiplerinden olduğunu ve kimin adamı, yani kimin trolle olduğunu da bildiğini söylüyor.

*İşte bu bir itiraftır. Bizzat TBMM Başkanı bir itirafta bulunuyor ve neyi doğruluyor? Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerini doğruluyor. Demek ki, AKP’de bir trol ağı varmış. Bu ağ, saray trolleri, pelikan trolleri, Soylu trolleri diye birbirinden ayrışıyormuş. Sayın Şentop’u bu trollerden bir kısmı hedef almışlar, alırlar…

“KİMİN YAPTIĞINI BİLİYORSAN AÇIKLA!”

*Sayın Şentop bir mağdur edasıyla ‘bunu kimin yaptığını biliyorum ve ben bunu açığa çıkartacağım ‘diyor. Biz de buradan Sayın Meclis Başkanına sesleniyoruz: Kimin yaptığını biliyorsanız, millete açıklayın, millet de bilsin.

*Hani 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçinin kim olduğunu biliyorsunuz, açıklamıyorsunuz ya hala… Soylu size söyledi, hala millete söylemiyorsunuz ya… Hiç olmazsa burada millete söylediğiniz sözün arkasında durun, bu hangi grubun trolüymüş açıklayın, bunu da herkes bilsin.

“HASKOLOĞLU NE YAPTI?”

Engin Özkoç, Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun tutuklanmasını eleştirerek, şunları söyledi;

*Ne yapmış Haskoloğlu? ‘Kişisel veriler bu şekilde ele geçiriliyor ve kullanılıyor’ demiş. Bunu yaparken önce devlete karşı olan sorumluluğunu yerine getirmiş, ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirmiş.

*Ama şimdi kendi mesleğine olan saygısı var, gazetecilik saygısı var, onu da yerine getirmesi gerekiyor. Onu da yerine getirmiş, kimseden ses çıkmayınca bunu kamuoyuna duyurmuş ve derhal tutuklanmış. Tutuklayın…

*Konuşan doktorlar olursa tutuklayın, EYT’liler olursa tutuklayın, milletvekillerini tutuklayın, yazarları, gençleri tutuklayın, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki öğrencileri tutuklayın… Doğruyu söyleyen muhabirleri tutuklayın.

*Televizyonların ekranlarını karartın, insanlarına parmağınızı sallayın. Gerçek yüzünüzü gösterin, göstermeye devam edin. İstediğimiz tek bir şey var: Demokratik olarak Türkiye’yi kaosa sürüklemeden bir an önce sandık milletin önüne gelsin, millet bu dertten kurtulsun.

“AYM'NİN KURALAR ÇEKİLMEDEN KARAR VERMESİNİ BEKLİYORUZ”

Özkoç, Anayasa Mahkemesi'nin CHP'nin seçim kanunuyla ilgili yaptığı itirazı esastan görüşme kararı almasına yönelik soruya, şu yanıtını verdi;

*60 yıldan beri bu ülke en kıdemli hakimlerin, il ve ilçe seçim kurulları başkanlığıyla süreci yönetiyorlar. Burayı karıştırmak, hakimleri bir torbanın içerisine sokup alan yaratmaya çalışmanın hukuksuzluğunu Anayasa Mahkemesine ilettik, hakkımızı, milletin hakkını savunmak istedik.

*Anayasa Mahkemesi de ‘bunu görüşelim' dedi. Parlamenter sistem zamanında başbakanın ve bakanların seçim yarışında devletin imkan ve kabiliyetlerini kullanması yasaklanmıştı. Değişiklikle başbakan çıkartılıyor ancak yerine Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcıları konulmuyor.

*Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcıları için devletin imkan ve kabiliyetlerini, sarayın imkan ve kabiliyetlerini kullanarak hareket etme serbestliği oluşturuluyor. Bu doğru değildir dedik.

*Anayasa Mahkemesi de bunu ciddiye aldı. Görüşecek. Ama Anayasa Mahkemesi'nden bir tek talebimiz var; kurullar oluşturulmadan, kuralar çekilmeden bir an önce karar vermesi.

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