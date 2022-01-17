Öztrak: Belediyelerimiz Erdoğan şahsım hükümetinin çıkardığı tüm engelleri aşacaktır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin metro alımının 2022 Yılı Yatırım Programı'nda yer almamasıyla ilgili Öztrak, "Saray ne yaparsa yapsın, belediyelerimiz Erdoğan şahsım hükümetinin çıkardığı tüm engelleri aşacaktır. Erdoğan durmasın, belediyelerimizi kıskanmaya devam etsin. Vatandaşa nasıl hizmet edilir bizi izlesin" dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemini düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

“BU FERYADI KALBİ MÜHÜRLENENLER DUYMADI”

Adıyaman'da AKP'ye üye ve AKP için sandık görevlisi olmuş bir vatandaşın Mahir Ünal'ın katıldığı toplantıda ‘Açım' diye feryat edişinin tüm Türkiye tarafından duyulduğunu belirten Öztrak, şunları söyledi;

*Bu feryadı bir tek kalbi mühürlenenler duymadı” dedi. Söz konusu kişinin yaka paça salondan dışarı atıldığını ve kameralar önünde sorgulatıldığını vurgulayan Öztrak, “Bu ses milletin sesi değil diyerek dertli çiftçimizi bir de milletten saymadılar.

*Bu ne kibir? Merhamet, masum olduğu için her kalbe misafir olmazmış. Ama ne olursa olsun milletin vekilliğini yapanlar, milletin sesini dinlemek ve duymakla görevlidir. Bugün ülkemizde açlık, işsizlik, yoksulluk partili dinlemiyor.

*Ülkede bir avuç saray yanaşması, saray beslemesi dışında kimse mutlu değil. İnsanlarımız, bir demokraside en temel hak olan fikir ve ifade özgürlüğünü kullanmaya kalksa, ‘kral çıplak' diye feryat etse, Erdoğan şahsım yönetiminde aşağılanıyor.

“YARIN ÇOK GEÇ OLACAK”

Geçtiğimiz yıl bu zamanlar bir çuval üre gübresinin 93 lira, şimdilerde ise bir çuval gübrenin fiyatının 650 lira civarında olduğunu belirten Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Üre gübresinin fiyatı geçen yıla göre yüzde 600 artmış. Bu zamlar, çiftçimizin hangi partiden olduğunu ayırmıyor. Çiftçilerimizin alayını ezip geçiyor. Ama Erdoğan Aydın'da çiftçiye bir yandan ‘Ekmedik yer bırakmayın' diye talimat veriyor.

*Diğer yandan ‘Gerekirse tarımsal destekleri artıracağız' diyerek suya yazı yazıyor. Erdoğan durumun ya farkında değil ya da çiftçinin halini umursamıyor. Kurbanın gözü patladı. Çiftçinin desteğe bugün ihtiyacı var.

*Yarın çok geç olacak. Böyle giderse Türkiye önümüzdeki aylarda korkunç bir gıda krizi yaşayacak.

“ERDOĞAN DURMASIN, BELEDİYELERİMİZİ KISKANMAYA DEVAM ETSİN…”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin metro alımının 2022 Yılı Yatırım Programı’nda yer almamasıyla ilgili Öztrak, şunları söyledi;

*Proje hazır, finansman hazır, her şey hazır ama Erdoğan şahsım hükümetinin bakanları imza atmıyor. Projeler yatırım programına alınmıyor.

*Bunun sebebi bellidir. Sarayın, İstanbul ve diğer büyükşehir belediyelerini kaybetmesinin kıskançlığı, mızıkçılığı, hazımsızlığıdır. Saray ne yaparsa yapsın, belediyelerimiz Erdoğan şahsım hükümetinin çıkardığı tüm engelleri aşacaktır.

*Bizim belediyelerimiz, sarayın siyasi kini ve hazımsızlığıyla vatandaşlarımızı cezalandırmasına izin vermeyecektir.

*Erdoğan durmasın, belediyelerimizi kıskanmaya devam etsin. Vatandaşa nasıl hizmet edilir bizi izlesin.

HDP’Lİ VEKİL AÇIKLAMASI

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan CHP’li Öztrak, öldürülen PKK’lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke görüşmesiyle ilgili partisinin tutumunun sorulması üzerine, “Geçen hafta zaten tutumumuzu çok net ifade etmiştim. ‘Terör kırmızı çizgimizdir’ diyerek gereğini de yapacağımızı söylemiştim. Biz CHP olarak elinde silahla poz veren bir teröristle yan yana fotoğraf çektirmeyi asla kabul edemeyiz. Gereğini yaparız” dedi.

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