Öztrak: Memleketin her yerinden ‘Yandım Allah’ feryatları yükseliyor

Partisinin genel merkezinde gündeme dair açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, iyaset insanları mutlu etme sanatıdır. Bugün güzel ülkemizde insanlar mutsuz, memleketin her yerinden 'Yandım Allah' feryatları yükseliyor" diye konuştu.

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Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

“Ülkeyi de ekonomiyi de yangın yerine çevirdiler” diyen Faik Öztrak, Siyaset insanları mutlu etme sanatıdır. Bugün güzel ülkemizde insanlar mutsuz, memleketin her yerinden ‘Yandım Allah’ feryatları yükseliyor” diye konuştu.

Öztrak’ın açıklamalarından satır başları:

* Tek kişinin ülkeyi yönettiği bir rejim olursa zurnada peşrev olmaz. Ne çıkarsa bahtınıza.

* Saray, ülkeyi de ekonomiyi de yangın yerine çevirdi. Milletin cebini de cüzdanını da boşalttı. Milleti sofrasında bir kuru ekmeğe muhtaç etti. Dolar çıktı akaryakıta zam yaptı, dolar düştü akaryakıta yine zam yaptı.

* Dövizi de faizi de unutan bir tek kendisi. Londra’daki bankerlere bu hükümet mecbur kalmış.

“YAKINDA KUMBARA İSTERLERSE ŞAŞIRMAYIN”

* Merkez Bankası’nın kapısının arkasından döviz sattılar. Ekonomide basmadık düğme, mıncıklamadık yer bırakmadılar. Kasada döviz bırakmadılar, dibini sıyırdılar. Babalardan döviz, analardan altın istediler. Şimdi sırada çocuklar var. Yakında kumbaralarını isterlerse şaşırmayın.

* Hesap ödeme sırası sizde. Tüm bunların hesabını sandıkta millete çatır çatır vereceksiniz. Saray’ın kibirlisi ‘Hepimiz aynı gemideyiz’ şarkısını söylüyor. Nasıl aynı gemideyiz? Bu nasıl aynı gemide olmak? Bunlar evlatlarının gemiciklerine milletimizi yolcu olarak bile almazlar.

“ZAMMI YAPAN DA MİLLETE ZULMEDEN DE SENSİN”

* Ucuzluğu kış sonrasına bırakıp milleti mi kandıracaksınız. Sizin iş yapma niyetiniz yok. Kendi sebep olduğu pahalılığı milletin üzerine yıkmaya çalışıyor. Ben de buradan söylüyorum, zammı yapan da millete zulmeden de sensin, sen.

* Enflasyonu düşürmek için yapmanız gereken şey üretim maliyetini düşürmektir, verimliliği arttırmaktır. Bunun için de ciddi bir takım yapısal tedbirler almak gerekir. Ama siz bunu yapamazsınız.

* Pazar artıklarını alabilmek için sıraya giren milletimizin bedduaları arş-u alaya yükseliyor ama kaçak saray sakinlerinin kulakları milletimizin sesini duymuyor, gözleri görmüyor. Çünkü bunlar milleti unuttu.

“TÜM MİLLETİMİZİN GELECEK UMUTLARINI ÇALDI”

* Kaçak saray muhkiminin ne kadar kötü bir sanatkar olduğunu, görevini icra edemediğini artık TÜİK’in makyajlı rakamları bile saklayamıyor. TÜİK 2021 yılı Yaşam Memnuniyeti araştırmasını dün yayınladı. Ülkemizde genel mutluluk düzeyi 2017’den beri istikrarlı bir şekilde düşüyor.

* Hem 18-24 yaş hem de 25-34 yaş aralığındaki gençlerimizdeki mutluluk düşüşü vahim. Sadece gençlerin değil tüm milletimizin gelecek umutlarını çaldı.

* Ülkeyi bu hale getiren sarayın kibirlisi, hâlâ ülkeyi en büyük ekonomi ligine sokacağını söylüyor. Ülkeyi oradan siz düşürdünüz, bunun farkında değil misiniz? Ya da damadınıza güvenip ‘Ne dersem inanılır’ diye düşünüyorsunuz…

* 6 siyasi parti genel başkanının bir araya gelmesi sarayın kibirlisini çok telaşlandırmış. Ama korkunun faydası yok, geliyor gelmekte olan.