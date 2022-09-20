Öztrak: Yatırımcıları silkeleten bir bakan o koltukta oturamaz

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yatırım tavsiyesi vermesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Öztrak, böyle bir olayın dünyada görülmemiş olduğuna dikkat çekerek, "Tavsiyesiyle yatırımcıları silkeleten bir bakan, O koltukta bir dakika oturamaz" paylaşımında bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Öztrak’ın paylaşımının tamamı ise şöyle:

“Dünyanın hiç bir yerinde, Hazine ve Maliye Bakanı ‘yatırım tavsiyesi’ vermez. Oldu da verdi. Tavsiyesiyle yatırımcıları silkeleten bir bakan, O koltukta bir dakika oturamaz.”

İlginizi Çekebilir Öztrak: Türkiye'de bir değil, birkaç tane Reza Zarrab iş tutuyor