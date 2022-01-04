Öztrak’tan Erdoğan’a enflasyon tepkisi: Üzgünüz deyip kurtulamazsın

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın enflasyonla ilgili "Her ne sebepten olursa olsun vatandaşlarımızın bu durum ile karşılaşmasından üzgünüz" ifadelerine tepki gösterdi.

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CHP Tekirdağ milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından enflasyonla ilgili söylediği “Her ne sebepten olursa olsun vatandaşlarımızın bu durum ile karşılaşmasından üzgünüz” ifadelerine tepki gösterdi.

“ÜZGÜNÜZ DEYİP KURTULAMAZSIN”

Öztrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Kendin ettin kendin buldun. Milleti perişan ettin. Şimdi ‘Sebebi ne olursa olsun vatandaşın yüzde 36 enflasyonla karşılaşmasından üzgünüz’ deyip kurtulamazsın.

* ‘Devleti özel sektör gibi yöneteceğim’ dedin, batırdın. Bırak, sandıkta devleti devlet gibi yönetecekler iş başına gelsin.

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