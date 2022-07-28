Parkta oturan gençleri güle oynaya dövüp video çektiler

Aksaray'da bir grup genç, parkta oturan gençleri bir taraftan gülerek tekme tokat döverken bir taraftan da arkadaşlarına o anların videosunu çektirdi.

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Ereğli Kapı Mahallesi Selçuklu Parkı’nda gezen bir grup genç, banklarda oturan gençlerin yanına giderek tekme tokat dövdü.

Yaşları 15 ile 18 arasında değişen gençler sorgusuz sualsiz bankta oturan ve parkta gezen gençleri darp ederken, diğer taraftan da arkadaşlarına o anları telefon kamerasıyla saniye saniye kaydettirdi.

Gençler vücutlarının çeşitli yerlerinden yararlanırken, kendilerini savunmaya çalışsalar da 4-5 gençten dayak yemekten kurtulamadı. Olayı gören park içerisindeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Telefon kamerasıyla kayda alınan görüntülerde kavganın başlangıcında bankta oturan gencin yanına giden gençler, “Ne yapıyorsun? Kardeş nasılsın?” diyerek darp etmeye başlıyor.

İlk yumruk darbelerinden kurtulmaya çalışan banktaki gençler parkın içine kaçmaya başlarken, önünü kesen diğer gençlerle yumruk yumruğa gençleri darp ediyor.

Darp etme esnasında cep telefonu ile o anları saniye saniye görüntüleyen diğer genç ise gülerek o anları kaydediyor. Kavganın sonunda 3 genç darp edilerek yaralandı.