Patlamanın yaşandığı fabrikanın daha önce mühürlendiği ortaya çıktı

İstanbul Tuzla'da 3 işçinin öldüğü, 9 işçinin yaralandığı 3 katlı vernik ve boya fabrikasının 2021 yılının sonunda çalışma ruhsat olmadığı gerekçesiyle mühürlendiği ortaya çıktı. Patlamaya ilişkin, fabrikanın sahibi ve mesul müdürü gözaltına alınırken iş güvenliği uzmanı için de gözaltı kararı çıkarıldı.

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Tuzla Orhanlı sanayi bölgesinde 3 katlı vernik ve boya fabrikasında 13.00 sıralarında yaşanan patlama sonrası yangın çıktı ve 3 işçi hayatını kaybetti, 9 işçi de yaralandı.

Patlamanın etkisiyle birçok iş yeri ve araçta hasar meydana geldi. Patlamada hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri ambulansla adli tıp kurumuna sevk edildi.

GEÇEN SENE MÜHÜRLENMİŞ

Patlamanın yaşandığı fabrikanın çalışma ruhsatı olmadığının belirlenmesi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2021 yılının sonunda mühürlendiği öğrenildi.

2 GÖZALTI, 1 YAKALAMA KARARI

Patlamanın ardından polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Savcı olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatırken polisin olay yerindeki incelemesi sona erdi.

Gözaltına alınan fabrikanın sahibi ve mesul müdürün ifadelerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan, iş güvenliği uzmanı hakkında da yakalama kararı çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Konuya ilişkin başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denilmişti:

* 29 Nisan 2022 günü saat 13.15 itibarıyla Tuzla Ortamahalle Atayolu Caddesi'nde faaliyet gösteren Boya ve Vernikçiler Kooperatifi bünyesindeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktığının ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış ve nöbetçi Cumhuriyet savcısınca gerekli incelemeler yapılmak üzere olay yerine intikal edilmiştir.

* Soruşturma, halihazırdaki belirlemelere göre 3 işçinin hayatını kaybetmesine sebep olan bu olaya ilişkin maddi gerçeği her yönüyle açığa çıkarmak ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül etmek üzere titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Patlamaya ilişkin İstanbul Valiliği'nden de yazılı bir açıklama yapılmıştu. Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

* Bugün saat 13.15’te Tuzla ilçesi Ortamahalle Atayolu Caddesinde kimyevi üretim yapılan, Boya ve Vernikçiler Kooperatifindeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana gelmiştir.

* Olay yerine ivedilikle itfaiye, ambulans, güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yapılan müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir.

* Ayrıca, yakın bölgedeki otluk alana sirayet eden yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürülmüştür.

* Yangında hafif şekilde yaralanan (9) işçimize sağlık ekiplerince müdahale edilmiş, (T.A), (M.Ö) ve (T.T) adlı (3) işçimiz maalesef hayatını kaybetmiştir.

* Yangında hayatını kaybeden işçilerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralanan işçilerimize de acil şifalar diliyoruz

“HOCA ‘DEPREM OLUYOR' DEDİ”

Yan fabrikada çalışan Muharrem Aslan, “Camideydik. Arkadaşlarla gitmiştik. O ara cami baya bir sallandı. Hoca ‘deprem oluyor' dedi. Büyük bir patlama oldu. Geldik baktık ortalık facia. Burada olsak sağ çıkmamız imkansızdı. 3-4 arkadaş gitmiştik. Diğer arkadaşlar da işe çıkmıştı henüz fabrikaya gelmemişti. Kazan buraya fırlamıştı. Cami mesafesi 1 buçuk kilometre var. 15-20 dakikaya yürüyerek gidiyoruz. Cuma namazı saatine gelmesi milleti felaketten kurtardı diye düşünüyorum” dedi.

“ABDEST ALIYORDUM, SAKLANDIM”

Bir başka fabrika çalışanı Muammer Ergen, “Lavabodaydım o sıra. Öğle saatiydi abdest alıyordum. İkincisi daha şiddetli oldu. Hemen arabanın arkasına saklandım” diye konuştu.

“BAYRAM NEDENİYLE İŞİ ERKEN BIRAKTIK, BU NEDENLE ÇALIŞANLAR ŞANS ESERİ KURTULDU”

Fabrikada yöneticilik yapan Sinan Uçanok ise Ramazan Bayramı nedeniyle işçilerin erken çıktığını belirterek, “Ramazan Bayramı nedeniyle erken çıkmaya karar verdik. İşçiler önden çıktı. Onları uğurlarken bir patlama oldu. Ben içerdeydim, hemen dışarı çıktım. İkinci patlama oldu ve yangın başladı. Bayram nedeniyle işi erken bıraktık. Dolayısıyla içeridekiler de şans eseri kurtuldu” şeklinde konuştu.

“BAYRAM ARİFESİ OLDUĞU İÇİN KİMSE MASA BAŞINDA DEĞİLDİ”

Kader Yılmaz “Bayram arifesi olduğu için kapatmak üzereydik. Bahçedeydim ses duydum ve masanın altına girdim kafamı kaldırdığımda uçan insan gördüm. Bayram arifesi olduğu için kimse masa başında değildi. Bu durum büyük şanstı” dedi. DHA

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