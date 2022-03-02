Paylaşımıyla tepki çeken öğretmen hakkında işlem başlatıldı

Muş Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden öğrenciler hakkında uygun olmayan paylaşımda bulunan öğretmenin sözleşmesinin tedbiren askıya alınmasına yönelik işlem başlattı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Valilikten yapılan açıklamada, “Muş'un Bulanık ilçesinde görevli bir öğretmen tarafından sosyal medyada uygun olmayan bir paylaşımda bulunulmuş; valiliğimizce kişi hakkında idari tahkikat açılmış. Sözleşmeli statüde olan kişinin tedbiren sözleşmesinin askıya alınmasına yönelik işleme başlanmıştır” denildi.

“DOĞUDA TEMİZLİK NEDİR BİLMEYEN ÇOCUKLAR ARASINDA…”

Hafize Dal öğretmen , Twitter üzerinden, “Ben de tertemiz mis gibi çocuklarla ders yapmak istiyorum. Doğuda temizlik nedir bilmeyen çocuklar içerisinde hastalıklarla boğuşmak istemiyorum… Öğretmene değer verilmeyen bu ülkede öğretmen olduğum için çok pişmanım… 4 sene bu hataya mahkum edilmek istemiyorum…” paylaşımında bulunmuştu.

İlginizi Çekebilir Öğretmenden skandal paylaşım: CHP'li öğrencilerin notlarını kırdım