Paylaşımlarında muhalefete hakaret eden polis memuru meclis gündeminde

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde görevli polis memuru M.S sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda muhalefete hakaretler savurdu. Polis memurunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları TBMM’de gündeme getiren CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, "Bu hadsiz, bu ahlaksız, bu militan mı bizim sandık güvenliğimizi sağlayacak Tomarza ilçemizde?” dedi.

Müslüm EVCİ

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 10 yıl önce yaptığı paylaşımlar nedeniyle ceza alması, lise öğrencilerinin attıkları sloganlar nedeniyle gözaltına alınmasının yankısı sürerken CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri'nin Tomarza ilçesinde görevli olduğu belirtilen M.S isimli bir polis memurunun sosyal medya hesabından muhalefete hakaret içeren paylaşımlarını TBMM gündemine taşıdı.

“İŞTE PARTİ DEVLETİNİN ÖZETİ BU”

Görevli polis memurunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları TBMM'de okuyan CHP'li Arık, şunları söyledi:

“Tomarza ilçemizde sözde polis memuru. Bu trolün paylaşımlarını okuyorum sizlere: ‘CHP’nin Halk TV’si, Allah belanızı versin.' ‘CHP kimdir? Aldıkları belediyelere ‘T.C.’ tabelası asmakla övünen andavallardır.' ‘Canan Arıtman öyle kirli kalsın, cenazesini camiye getirmeyin.' ‘Din düşmanı, Allahsız İstanbul Büyükşehir Belediyesi.' ‘Özel özel yırtınıp feryat ediyordun.' ‘Reis’i savunmaya korkan akbabalar.' ‘Alpay’dan başka kimse yok mu?' daha niceleri. İşte, parti devletinin özetidir bu paylaşımlar, adaletin bittiğinin özetidir. Bu hadsiz, bu ahlaksız, bu militan mı bizim sandık güvenliğimizi sağlayacak Tomarza ilçemizde?”

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