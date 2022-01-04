Pazar yeri kavgasına polisten gazlı müdahale

Gaziosmanpaşa'da yeni yapılan pazar yerine geçmek istemeyen pazarcı esnafı, eski yerlerinde tezgah açınca gerginlik çıktı. Polis ekipleri pazarcılara gazla müdahale etti.

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Bu hafta itibariyle kapalı pazar yerine geçmesi gereken Gaziosmanpaşa 500 Evler Salı Pazarı esnafı, kapalı pazar yerine geçmemek için eski pazar yerinde toplandı. Pazarcılar, eski pazar yerinde yürüyüş yaptı. Çevik Kuvvet Ekipleri ve Gaziosmanpaşa Zabıta Memurları, sabahın ilk saatlerinden itibaren eski pazar yeri çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

ARA SOKAKLARA DAĞILIP BARİKATI AŞMAYA ÇALIŞTILAR

Pazarcıların slogan atması ve yürüyüşlerini sürdürmesi nedeniyle polisle aralarında arbede yaşandı. Polis ekipleri gazla müdahale etti. Grup ara sokaklara dağılarak polis barikatını aşmaya çalıştı, polisle tekrar karşı karşıya geldi.

Ekipler tekrar pazarcılara müdahale etti. Müdahalenin ardından, pazarcılar eski pazar yerinde tezgah açtı. Polis ve zabıta ekiplerinin tezgahların kaldırılması konusundaki ikna çalışması sürüyor. (DHA)

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