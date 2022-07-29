Pazarcı esnaftan dert yandı: Traktörün kontağını açamıyoruz!

Nazilli'de pazarcı esnafı yaşanan ekonomik krize isyan ederek “Bizi öldüren mazot ile gübre. Şuan traktörün kontağını açamıyoruz” dedi.

Latif SANSÜR

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CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül çarşı-pazar ziyaretleri sırasında, pazarcılara bir dokundu, bin ah işitti. Nazilli'de Perşembe pazarına giden CHP'li Bülbül, “Hayattan memnun musunuz” diye sordu. Pazarcı ise “Bizi şuan öldüren mazot ile gübre fiyatları. Ben çiftçiyim. Benim buradan köye gidip gelmem 200 lira.” dedi. Diğer bir pazarcı “Nasıl memnun olacağız Bozdoğan'dan 20 liraya gidip geliyordum şimdi ise 100 liraya gidip geliyorum. Şuan da traktörün kontağını açamıyoruz.” diyerek isyan etti.

“KAZANCIMIZ 10 LİRA GİDERİMİZ 12 LİRA”

Kimi pazarcı AKP'li milletvekillerine isyan edip, “Ne düğünde gördük ne sünnet de gördük, ne ölü de ne diri de gördük. Hiç piyasada yoklar ama bugün yarın çıkacaklar” derken, bir diğeri “AKP memleketi bitirdi. Üretici de tüketici de bu adamdan şikayetçi” dedi. Çiftçilikle uğraşan bir yurttaş ise “10 lira kazanıyoruz. Giderimiz 12 lira. Artık dayanacak gücümüz kalmadı.”şeklinde konuştu

CHP'Lİ BÜLBÜL: CHP İKTİDARINDA ÇİFTÇİYE TAM DESTEK VERECEĞİZ

CHP'li Süleyman Bülbül Pazar ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.“Esnafımız kan ağlıyor” diyen Bülbül. “Saat 17.00 ve pazarcı esnafının tezgahları hala dolu. Vatandaşlar pahalı olduğu için alamıyor. İş olmuyor. Pazarcı esnafımızı da vatandaşlarımızı da bu ekonomik sıkıntıdan kurtaracağız. Hiç merak etmeyin. Sizin ne durumda olduğunuzu, nasıl sıkıntıda olduğunuzu biz çok iyi biliyoruz. AKP'li Vekiller bilemez çünkü onlar sahada değiller. Ülkenin nasıl bir ekonomik sıkıntı da olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Önümüzdeki seçimlerde iktidar olacağız. İktidar olduktan sonra ekonomik sıkıntıların hepsini çözeceğiz. Çiftçiye ve üreticiye tam destek vereceğiz. Türkiye eski günlerdeki gibi üretecek. Kendi kendine yetebilen ülkeler sıralamasına girecek.” dedi.

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