Pençe-Kilit operasyonundan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün şehit olduğunu duyurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Pençe-Kilit operasyonundan acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyon bölgesinde teröristlerle çatışma çıktığını açıkladı.

Çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök’ün hastaneye kaldırıldığı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

* Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

İlginizi Çekebilir MSB duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi