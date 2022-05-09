Perinçek’ten Erdoğan’a Suriyeli tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'de "13 ayrı bölgede yerel meclis" kurulacağı yönündeki açıklamasına Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten tepki geldi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib’de inşa edilen briket evlerin anahtar teslim törenine gönderdiği videolu mesajda, “1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz. Azez, Cerablus, Tel Abyad başta olmak üzere 13 ayrı bölgede yerel meclislerde yürüteceğimiz proje bir hayli geniş kapsamlıdır” demişti.

Erdoğan'ın ‘yerel meclis' planına Vatan Partisi'nden tepki geldi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, şu eleştirilerde bulundu:

“TÜRKİYE AÇISINDAN SON DERECE CİDDİ VE TEHLİKELİ”

“Bu proje yeni bir egemenlik alanı yaratıyor. Projenin uygulandığı topraklar, Suriye-Arap cumhuriyetine ait olan topraklardır. Bu proje, Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda bir takım soru işaretleri getiriyor. Türkiye açısından da son derece ciddi ve tehlikeli bir süreci tetikliyor. Hükümetin niyeti başka olabilir ama girişilen uygulama sonuç itibarıyla Türkiye için son derece ciddi tehlikeleri barındırmaktadır.

“YOBAZ TERÖR ÖRGÜTLERİ VE YAĞMA UNSURLARI”

Burada birtakım kantonlar kuruluyor. Orada yerel meclislerin yönetimi altında birtakım kantonlar, hatta bunlara hükümetçikler ve devletçikler de diyebiliriz. Bu yerel meclisler, Suriye devletine bağlı olan yerel idareler değil, bunlar Suriye devletine ve Suriye hükümetine muhalif olan, meşru olan Birleşmiş Milletler tarafından ve bütün dünya tarafından meşruluğu kabul edilen Suriye hükümetine muhalif olan birtakım unsurların yönetiminde olan meclisler.

“TÜRKİYE’DEN ORAYA GİDEN ŞİRKETLER YAĞMA DÜZENİ KURMUŞ”

O unsurlara hemen dikkat çekelim. Bunlar Türkiye devleti tarafından ve Birleşmiş Milletler tarafından terör listesinde bulunan bazı yobaz terör örgütleri. Kısmen ve bu bölgelerde birtakım yağma unsurları faaliyet halinde. Türkiye'den oraya gitmiş olan bazı şirketler doğrudan doğru bir yağma düzeni kurmuş durumda.

O bölgenin bakırlarını, o bölgenin zeytin ağaçlarını söküp Türkiye'de mobilya malzemesi olarak satmak gibi. Üretimle ilgisi olmayan bir yağma ekonomisi de oluşturulmuş oluyor. Bu kantonlarda bir yandan o yobaz terör örgütlerini iktidar yapıyor, onların iktidarını pekiştiriyor, bir yandan da bu yağmacı zümrenin kurduğu talan ekonomisine hizmet ediyor.”

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