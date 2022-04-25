‘Perişan olduk… Götüren götürüyor…’

Vatandaş yediği yemekten içtiği suya, bebek bezinden elektriğe kadar her şeye vergi veriyor. Ancak yurttaşlar ödediği vergilerin karşılığını alamadığını düşünüyor. "Alanlar alıyor, biz almıyoruz" diyen vatandaşlar, "Önceden zengin insanlar fakir insanlara Ramazan'da fitre, sadaka verirdi; şimdi fakir insanlar kur korumalı sistemle zengin insanlara para ödüyor... Kendimize bir yumurta bile alamıyoruz, perişan olduk.. Götüren götürüyor, bize bir şey kalmıyor" sözleriyle isyan etti.

Batuhan SERİM

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Kamera: Sinan TUNÇ

Vergi uzmanı Ozan Bingöl’e göre vatandaşlar 2021 yılında bütçe hedefinin yüzde 26,2 üzerinde, 1 trilyon 165 milyar lira vergi ödedi. Geçim derdiyle boğuşan yurttaşlar ise bu kadar vergi ödemesine rağmen karşılığını alamamaktan şikayetçi.

“Kendimize bir yumurta bile alamıyoruz, o vergileri bizden nasıl alıyorlar hayret… Perişan olduk” diyen halk, ödediği vergiler karşılığında rahatça geçinebileceği bir maaş istiyor…

SÖZCÜ muhabiri Avcılar Meydanı’nda vatandaşa mikrofon uzattı, “Ödediğiniz vergilerin karşılığını alabildiğinizi düşünüyor musunuz?” diye sordu. Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“VERGİLERİMLE OKUL YAPSALARDI”

Himmet Sarıçay: “Vergilerimiz mültecilere gidiyor, karşılığını alamıyoruz. (Vergilerinizin karşılığını ne şekilde isterdiniz?) Önce kendi milletime, kendi geleceğime yatırım yapılmasını isterdim. Bugün üniversite mezunları işsiz, üniversite öğrencileri yurt bulamıyor. Milli Eğitim okullarında bir sınıfta 70 öğrenci var… Ben vergi verdim, devlet okul yapsaydı…”

“VERGİLER EŞİT DAĞITILSA BU KADAR YOKSULLUK OLMAZDI”

Akın Uludaş: “Hayır düşünmüyorum. Eğer vergiler bu ülkenin yurttaşlarına eşit bir şekilde dağıtılmış olsaydı bugün bu kadar yoksulluk olmazdı. Ülkenin haline bakın… Nereye gidiyor bu kaynaklar? Önceden zengin insanlar fakir insanlara Ramazan’da fitre, sadaka verirdi; şimdi fakir insanlar kur korumalı sistemle zengin insanlara para ödüyor.”

“DEVLETTEN BİR ŞEYLER BEKLİYORUZ”

Sedat Tanyer: “Hayır alamıyoruz. Ürünlere verdiğimiz paranın neredeyse yarısından fazlası vergi olduğu için biz de devletten bir şeyler bekliyoruz. Öğrenciyim ben, az önce karnımı doyurmak için 40 lira verdim…”

“BİZE BİR ŞEY KALMIYOR ALLAH’A ŞÜKÜRLER OLSUN!”

Adil Özdemir: “Hayır. Nerede alıyoruz? Alanlar alıyor, biz almıyoruz. Alanlar alıyor, götürüyor işte. (Karşılığını nasıl almak isterdiniz?) Emekiyim, maaşımı geçinebileceğim miktarda versin. Ama yok, neredeee! (Neden verilmiyor sizce?) Kendilerinden artıyor mu ki bize versinler? Götüren götürüyor, bize bir şey kalmıyor Allah’a şükürler olsun!”

“BAŞKA NE İSTER İNSAN?”

Cengiz bey: “Nerede ya Allah’ını seversen! Memleketin vaziyetini görüyorsunuz, nasıl alalım? Vergiyi boşver, karnımızı doyuramıyoruz. Vergilerimizin, bizim refah içinde yaşamamızı sağlayacak şekilde geri dönmesi lazımdı. Başka ne ister insan?”

“VERGİLER HAKÇA HERKESE DAĞITILMALI”

Mesut bey: “İmkansız. Bizim ödediğimiz vergileri kendi etrafındaki kendi adamlarına veriyor; bize bir şey yok. (Vergilerinizin ne şekilde size dönmesini isterdiniz?) Hakça herkese verilsin.”

“O VERGİLERİ BİZDEN NASIL ALIYORLAR HAYRET EDİYORUM”

Zeliha Düzenli: “Asla düşünmüyorum. Kendimize bir yumurta bile alamıyoruz, o vergileri bizden nasıl alıyorlar hayret ediyorum. Perişan olduk be oğlum… Her şey ateş pahası. Bazen düşünüyorum; balkondan aşağı atlayayım…. Çocuklara bela olacak, beni mezara bile götüremezler.”

“HİZMET YOK, PAHALILIK VAR”

Ömer Çiçekli: “Düşünmüyorum. Hizmet yok, bir şey yok; pahalılık var. Vergilerimiz doğru yere gitseydi bu pahalılık olmazdı, hizmet bu kadar az olmazdı.”

“DAHA RAHAT YAŞAMAK İSTERDİM”

Güler hanım: “Kesinlikle hayır. (Ödediğiniz vergilerin karşılığı olarak nasıl hizmetler beklerdiniz?) Daha rahat yaşamak. Daha huzurlu, stressiz, her şeyi alabilme gücümün olduğu…”

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