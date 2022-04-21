‘Peşkeş’ iddiasında bulunulan milyarlık ihale bugün yapılacak

Elazığ'ın Maden ilçesi Kısabekir Köyü'ndeki bakır, kobalt, kurşun, çinko ve demir maden rezervlerinin çıkarılması ve işletilmesi ile ilgili yapılacak olan 2 milyarlık ihalenin şartnamesinde yapılacak değişiklikler nedeniyle iki kez ertelenmiş ancak herhangi bir değişiklik yapılmamıştı. Peşkeş iddiasında bulunulan milyarlık ihale bugün yapılacak. CHP Elazığ il başkanı Coşkun Çağlar Duran, ihaleden olumsuz sonuç çıkması durumunda vebalin AKP’lilerin boynunda olacağını söyledi.

Evren DEMİRDAŞ

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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Maden ilçesinin Kısabekir Köyü’nde bulunan bakır, kobalt, kurşun, çinko ve demir madenleri rezervlerin çıkarılması ve işletilmesi ile ilgili yapılacak ve toplamda 2 milyara mâl olacak ihalede yandaş şirketlere peşkeş çekileceğine dair iddiaların olduğuna dikkat çekmesinin ardından ihale şartnamesinde değişiklikler yapılacağı nedeniyle iki kez ihale ertelenmişti. Ancak ertelenen ihalede herhangi bir değişiklik yapılmamış ve bu durum tepkilere neden olmuştu.

“O GÜN ŞARTNAMEDEN ŞİKAYETÇİ OLAN AKP'LİLER BUGÜN SAVUNUR OLDULAR”

Aylardır tartışılan ve peşkeş iddialarında bulunulan maden ihalesinin bugün ihaleye çıkacağını belirten CHP Elazığ il başkanı Coşkun Çağlar Duran, şunları söyledi;

*İlimizin güzide ilçelerinden biri olan ve yeraltı kaynaklarıyla ilimizin ekonomisi açısından önemli katkılar sağlayacak olan Maden ilçemizde geçtiğimiz aylarda maden rezervleriyle ilgili önemli gelişmeler yaşanmıştı.

*Kısabekir Köyü’nde çıkan bakır, kobalt çinko demir gibi maden rezervlerinin çıkarılması ve işletilmesiyle ilgili yapılması planlanan ihalenin şartnamesindeki bazı maddelerin ihalenin şeffaflığına gölge düşürmüş ve yandaş şirketlere peşkeş çekileceğine dair iddialarla gündeme gelmişti.

*Başta milletvekilimiz Sayın Gürsel Erol olmak üzere Elazığ'daki tüm siyasi parti il başkanları, STK'lar ihale şartnamesinde tartışmalara neden olan ve tepki çeken maddelerin değişmesi için açıklamalar yapmış ve bunun sonucunda ihale tarihi iki kez ertelenmişti.

*AKP'li milletvekillerin ihale şartnamelerinde değişiklik olacak söylemlerine rağmen ihale şartnamesinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Daha bir ay önce ihale şartnamesinden şikayetçi olan AKP Elazığ milletvekilleri bugün o şartnameyi savunur oldular.

“VEBALİ AKP'LİLERİN BOYNUNADIR”

Maden ilçesinde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen toplantı sonrasında AKP'li il başkanı, milletvekilleri ve belediye başkanının toplantıya katılanları hedef gösterdiğini belirten Duran,

*Bununla da yetinmeyerek Maden ilçesinde ihaleye ilişkin yapılan toplantıyı hedef alarak Elazığ Sanayi ve Ticaret Odası Başkanını isim vermeden ağır eleştirilerde bulunarak ETSO yönetiminin aylardır yaptıkları çalışmaları görmezden gelecek bir tutum sergilemişlerdir.

*Çeşitli ayak oyunları ve polemiklerle beraber ihale bedeli 2 milyar olan maden ihalesi bugün yapılacak. Bu ihalede kentimiz adına olumsuz bir sonucun çıkması durumunda bu sonucun vebali ortak basın açıklaması yaparak Elazığ Sanayi ve Ticaret odasını ve STK'ları hedef alan AKP'lilerin boynunda olacaktır.

*Aylardır ihale şartnamesinin değişmesine yönelik taleplerimizin görmezden gelinmesinin sonucu olarak bu ihalenin yandaş bir şirkete gideceğinin çok net bir şekilde görülmesine rağmen ülkemizi ve ilimizi kalkındıracak bu ihalenin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

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