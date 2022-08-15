PKK terörüne verilen ilk şehit Süleyman Aydın mezarı başında anıldı

PKK'nın 38 yıl önce ilk şehit ettiği Komando Er Süleyman Aydın, şehadet yıl dönümünde Erzincan’ın Mertekli Mahallesindeki mezarı başında dualarla anıldı.

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Siirt’in Eruh İlçesi’nde 15 Ağustos 1984’te terör örgütü PKK’nın düzenlediği ilk silahlı saldırıda şehit düşen Jandarma Komando Er Süleyman Aydın, Erzincan’ın Mertekli Köyü’ndeki mezarı başında anıldı.

PKK’nın terör eylemlerini başlattığı ilk eylem olan Eruh baskınında şehit düşen Jandarma Komando Er Süleyman Aydın'ın kabristanı Erzincan’a yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Mertekli Mahallesi’nde bulunuyor.

Mertekli Mahallesi Muhtarı İsmail Keleş, şehadet yıldönümünde şehidin mezarını ziyaret ederek dualar etti. Muhtar Keleş, “1984 yılında yaşanan hain terör saldırısında komşumuz, kardeşimiz, Süleyman Aydın'ı şehit verdik. Türkiye tarihine teröre ilk verdiğimiz şehit asker olarak geçti. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad mekânları cennet olsun” dedi.

İNŞALLAH BU YOLU YAPARLAR

Keleş, Jandarma Komando Er Süleyman Aydın'ın kabristanının bulunduğu yolun yaklaşık 1 kilometrelik kısmının stabilize olduğunu ifade ederek, “Mezarlığın 1 kilometrelik bir yolu var. Ama 8 yıldır bir türlü bu yolumuz yapılmadı. Stabilize bir yol. Biz şehidimizi onurlandırmak amacıyla bu asfaltı yapmamız gerekiyor. İnşallah bu yolu yaparlar” diye konuştu. (İHA)

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