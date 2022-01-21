PKK üyesi Suriyeli kadın itirafçı oldu

Kayseri'de PKK'ya üye olma suçundan tutuklanan ve ilk duruşmada ev hapsiyle salıverilen Suriye uyruklu Lemiye H.Ö.'nün 5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Savcı, itirafçı olan sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin de uygulanmasını istedi.

Sozcu.com.tr

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl 7 Temmuzda terör örgütü PKK/KCK içinde sorumlu düzeyde görev yaptığı belirlenen Suriye uyruklu Lemiye H.Ö.nün Sarız ilçesi Çağşak Mahallesi’nde yaşadığı bilgisine ulaştı. Ekipler, Lemiye H.Ö.yü operasyonla yakalayıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Afrin doğumlu ‘Dilan’ kod adlı Lemiye H.Ö’nün, 1998 yılında örgüte katıldığı belirlendi. 2004’e kadar Kandil’de olduğu tespit edilen Lemiye H.Ö.’nün, ardından Suriye’de, çeşitli bölgelerde terör örgütüne hizmet ettiği iddia edildi. 2017’de kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yapan Lemiye H.Ö.nün, Kayseri’nin Sarız ilçesi Çağşak Mahallesi’nde tanıştığı kişiyle evlendiği saptandı.

Polisin incelediği dijital materyallerde kadın teröristin örgüt içindeki fotoğrafları ortaya çıktı. Lemiye H.Ö.nün, örgüt üyesi kadınlarla fotoğraf çektirdiği görüldü. Lemiye H.Ö. hakkında silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

BENİ KANDIRARAK DAĞA GÖTÜRDÜ

İtirafçı olan şüpheli, ev hapsi tedbiriyle salıverildi. Kayseri 2nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 3’üncü duruşmasında, tutuksuz sanık Lemiye H.Ö.’nün yargılanmasına devam edildi. Sanık Lemiye H.Ö., hava şartları nedeniyle duruşmaya katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasının hazır olduğunu açıklayarak, şüphelinin ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapsini istedi. Savcı, itirafçı olan sanığın verdiği ifade doğrultusunda ‘etkin pişmanlık’ hükümlerinin de uygulanması gerektiği görüşünde bulundu. İtirafçı sanık Lemiye Ö.H. ilk duruşmada örgüte katılma sürecini anlatarak, şunları söyledi:

– Köyümüzde bir kız vardı. Sürekli örgüte eleman kazandırıyordu. Beni de kandırarak, dağa götürdü. 1999da Afrine gittim. Dağda eğitim aldım. Sonra eğitime birkaç yıl ara verdim. Kandilde tim komutanlığı görevi verdiler. 2012 yılında örgütten ayrıldım. 4-5 yıldır da Türk vatandaşıyla evliyim.

FOTOĞRAFLAR KADINLAR GÜNÜNE AİT

Örgütsel fotoğrafları olduğu iddiaları hakkında da savunma yapan sanık Lemiye H.Ö., Söz konusu kıyafetler yöremize ait kıyafetlerdir. Fotoğraflar da ‘Kadınlar Günü’nde çekmiş olduğumuz fotoğraflardır demişti. Mahkeme heyeti, verdiği ara kararla sanık Lemiye H.Ö. hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek sanık avukatının esasa ilişkin savunma yapmak için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.

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