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PKK’lı terörist Suriye sınırında yakalandı

Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü PYD/PKK mensubu, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.

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PKK’lı terörist Suriye sınırında yakalandı

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PYD/PKK mensubu teröristin Suriye’den Türkiye’ye gireceği bilgisi üzerine sınır hattındaki güvenlik önlemleri artırıldı. Ekipler, PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi, sınır hattında kıskıvrak yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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