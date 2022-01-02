PKK’lı terörist Suriye sınırında yakalandı

Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü PYD/PKK mensubu, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PYD/PKK mensubu teröristin Suriye’den Türkiye’ye gireceği bilgisi üzerine sınır hattındaki güvenlik önlemleri artırıldı. Ekipler, PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi, sınır hattında kıskıvrak yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

İlginizi Çekebilir 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi