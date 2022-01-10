PKK’nın kritik isimleri İstanbul’da yakalandı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde "Özel Kuvvetler" biriminde faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Avareş Bozan" kod adlı T.A. ile "Silahlı Terör Örgütüne Üye" olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü üyelerine sahte pasaport hazırlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Sahte pasaportlarda, PKK/KCK silahlı terör örgütünün İstanbul’daki hücre yapılanmasını

Organize ettiği ve sözde “Özel Kuvvetler” biriminde faaliyet yürüttüğü tespit edilen “Avareş Bozan” kod adlı T.A. ile “Silahlı Terör Örgütüne Üye” olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ.’ye ait fotoğraflar üzerine farklı kimlik bilgilerinin kullanıldığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; pasaport, 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin adliyeye sevk edildiği kaydedildi.

VAN’DA DA GÖZALTILAR VAR

Van'da polis ekiplerince FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “3-9 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 6 olayda 9 şahıs, 1 olayda ise PKK/KCK terör örgütü mensubu 1 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır” denildi. (DHA)

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