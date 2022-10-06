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PKK’nın eyalet sorumlusuna MİT operasyonu

MİT, Suriye'nin kuzeyindeki Aynularap bölgesinde düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Kobani eyalet genel sorumlusu Hasan Demirtaş'ı etkisiz hale getirdi.

Yayınlanma: 10:02 - 06 Ekim 2022 Güncellenme:
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PKK’nın eyalet sorumlusuna MİT operasyonu

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Kobani PKK Suriye Terör terör örgütü