PKK’ya mali destek sağladıkları iddia edilen iş insanlarına operasyon

Terör örgütü PKK’ya finans sağladıkları iddiasıyla 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında Ticaret Sanayi Odası Başkan yardımcısı ile iş insanlarının da bulunduğu şüphelilere yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Özgür CEBE

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Terör örgütü PKK’nın mali yapılanmasında yer alıp finans sağladıkları iddiasıyla Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 44 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Sulh ceza Hakimliğinden alınan arama ve el koyma kararıyla şafak vakti 6 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

BELEDİYE İHALALERİNDEN HAKSIZ KAZANÇ İDDİASI

Baskınlarda suç teşkil ettiği belirtilen bazı materyallere de el konuldu. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin, 31 Mart 2019'daki yerel seçimler sonrasında Diyarbakır Büyükşehir ile alt kademe merkez ilçe belediyelerindeki bazı ihalelerde usulsüzlük yaparak buradan elde edilen haksız kazancın bir kısmını terör örgütüne finans olarak aktardıkları ileri sürüldü.

“PKK’YA PARASAL KAYNAK AKTARIMI”

Belediyeler ve bazı şirket ve işyerleri üzerinden PKK terör örgütüne parasal kaynak aktarıldığı iddia edilirken, Terör ve İstihbarat Şubenin iki yıldan beri teknik ve fiziki takip yaparak yürüttüğü çalışmalar sonucunda da önemli delilerle ulaşıldığı kaydedildi. Gözaltı kararı verilen isimler arasında Ticaret Sanayi Odası Başkan Yardımcısı, bazı işadamı ve müteahhitlerin de bulunduğu öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.

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