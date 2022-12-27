Polise dört çift çorap!

İçişleri Bakanlığı emniyet mensuplarına 71,35 TL giysi yardımı yaptı. CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Bu yardımla 3-4 çift çorap bile zor alınır’’ dedi.

Deniz AYHAN

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Sağlık Bakanlığı'nın çalışanlarına 38 TL, Adalet Bakanlığı personeline 26.5 TL giyim yardımı yapmasının ardından İçişleri Bakanlığı da emniyet mensuplarına yıllık 71,35 TL giysi yardımı yaptı. CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Bu yardımla 3-4 çift çorap zor alınır. Çalışanlarla alay ediyorlar” dedi.

Tutdere, “TÜİK'in madde sepetinde yer alan geçen seneki fiyatlara baktığımızda, Erkek montu 436 TL, çocuk kabanı 272 TL, çocuk kazağı 79 TL, kadın kabanı 468 TL… Bakanlığın verdiği yardım ise 71,35 TL. Bu sözde yardımla çalışanlar TÜİK fiyatlarıyla bile mont dahi alamıyor'' dedi ve şunları söyledi:

‘'Bakanlığın nakdi olarak yaptığı bu cüzi miktar, 14 ekmeğe, 33 yumurtaya karşılık geliyor. Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği’ne göre yardımın ayni verilmesi gerekiyor. Nakdi ödeme yönetmeliğe aykırı. Nakdi ödeme hiçbir ihtiyacı da karşılayamayacak düzeyde.”