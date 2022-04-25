Polise taş atarak şehit olmasına neden olan şüpheli tutuklandı

İstanbul Fatih'te polis memuru Zafer Mat'a taş atarak şehit olmasına neden olan şüpheli Burhan B. tutuklandı.

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Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği’nde görevli polis memuru Zafer Mat, dün akşam saatlerinde operasyon sırasında şüpheli Burhan B.’nin kaçmasını önlemek için yan binanın yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarına çıktı.

Polislerin geldiğini gören şüpheli, bu sırada çevrede bulduğu sert bir cisim fırlattı. Kafasından darbe alan polis memuru Zafer Mat, duvarın üzerinden düşerek ağır yaralandı.

ŞEHİT OLDU

Hastaneye kaldırılan polis memuru Zafer Mat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şüpheli Burhan B. ise yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından Burhan B. tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheli Burhan B. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)



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