Polisler ‘Escobar’ pankartının indirilmesi için Zafer Partisi Genel Merkezi’nde

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinin etrafında çok sayıda polisin olduğunu belirterek "Uyuşturucu İle mücadele pankartını SS’nin emri ile zor kullanarak, Anayasa’yı çiğneyerek indireceklermiş" dedi.

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İstanbul Fatih'te, cadde üzerinde yer alan iki bina arasına Zafer Partisi İlçe Başkanlığı tarafından ‘Yerli ve milli Escobar’ ifadelerinin yer aldığı bir pankart asılmış, polis müdahalesiyle pankart indirilerek Zafer Partisi İlçe Başkanı gözaltına alınmıştı.

PANKART İL VE İLÇE BİNALARINA ASILACAK

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çok sayıda polisin Zafer Partisi Genel Merkezi etrafında olduğunu belirterek, genel merkez binasına asılı pankartın indirilmek istendiğini söyledi.

Özdağ, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

* “Zafer Partisi Genel Merkezi'ne asılan uyuşturucu ile mücadele afişini indirilmesi için Ankara polisi savcının sözlü ifadesi ile Genel Merkezi'mize geldi. Mahkeme kararı olmadan bu afiş inmez. Mahkemenin hangi ‘devlet büyüğüne’ atıfta bulunarak bu kararı alacağını merak ediyoruz.

* Zafer Partisi Genel Merkezi etrafında polis kardeşlerimiz konumlanıyor. Uyuşturucu ile mücadele pankartını SS'nin emri ile zor kullanarak, Anayasa'yı çiğneyerek indireceklermiş. Zafer Partisi il ve ilçe başkanlarımızdan yarın parti binalarına aynı pankartı asmalarını istiyorum.”

“İNDİRTMEYECEĞİZ”

Pankartın indirilmesine izin vermeyeceklerini belirten Özdağ, “HDP Kongrelerinde PKK paçavralarını indiremeyenler, kalkmışlar Zafer Partisi Genel Merkezine asılı pankartı indirmeye çalışıyor. İndirtmeyeceğiz….” ifadelerini kullandı.

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