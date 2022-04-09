“Prens, Erdoğan’ı artık kırmızı halıyla karşılar”

Bu tahmini CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç yaptı. İktidara, “Mevzu dolar olunca vahşi cinayetler örtbas edilebiliyor, öyle mi? Katliamı örtbas etmek normalleşme mi” diye sordu.

Saygı ÖZTÜRK

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Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na giren ve bir daha da çıkmayan Suudi Arabistan hükümetine muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 4 yıldır devam eden dosyasında bir ilerleme olmayınca dava durduruldu. Ve dosyanın Suudi Arabistan'a verilmesi kararlaştırıldı. Davanın kapatılmasına CHP'den tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Katliamı örtbas etmek mi normalleşme mi oluyor?” diye sordu. “Bağımsız yargının politikada pazarlık malzemesi haline getirildiğini” öne süren Özkoç, şu değerlendirmeleri yaptı:

EKİP TÜRKİYE'DEN GİTTİ

“Milli mesele-namus meselesi haline getirilip pazarlık konusu yapılan dava dosyalarının örnekleri biliyorsunuz ki bizde çok. Hatırlayın Rahip Brunson için, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamazsınız' dedi. Sonra ne oldu? Özel uçakla alındı, kırmızı halıyla ve protokolle karşılandı. Gazeteci Deniz Yücel, Merkel'in devreye girmesiyle serbest bırakıldı, özel uçakla Türkiye'den ayrıldı.”

Suudi Arabistan vatandaşı Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de evlilik işlemleri için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiğini hatırlatan Özkoç, “Nişanlısı Hatice Cengiz kapıda onu beklerken, Kaşıkçı, Suudi Arabistan'dan özel jetle gelen, aralarında Adli Tıp Uzmanının da bulunduğu bir ekip tarafından katledildi. Nişanlısı Hatice Cengiz'e, ‘Konsolosluktan çıkamazsam ara dediği, Yasin Aktay'ı aradı. Halen AKP Genel Başkan Danışmanı olan Aktay'ın ifadesine göre, kendisi, hemen İstihbaratı, Emniyeti ve Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ni bilgilendirdi. Kısa sürede tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Kaşıkçı'yı özel jetle konsolosluk içinde katleden ekip, aynı gün, aynı jetle Türkiye'den ayrıldı” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?” diye hesap sorduğunu, şimdi de dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesini istediğini hatırlatan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Artık önümüzdeki günlerde, Erdoğan'dan bir Suudi Arabistan ziyareti bekliyoruz. Üzerine düşen görevi yerine getiren Erdoğan, prens tarafından kırmızı halıyla karşılanacaktır. Mevzu dolar olunca, en vahşi cinayetler örtbas edilebiliyor öyle mi? Ülkemiz topraklarında, elini kolunu sallayarak insan katletmek görmezden gelinebiliyor? Size sığınmış insanlara, sırt dönülebiliyor? Erdoğan, Suudi Arabistan'ın çelişkili açıklamalarına karşı o zaman insanları enayi, ahmak zannediyorlar' demişti. Daha Kaşıkçı kararının mürekkebi soğumadan, ‘Suudi Arabistan'la ilişkilerin normalleşmesi konusunda önemli adımlar var' açıklaması yapıldı. Nedir normalleşme adımları? Bir katliamın örtbası mı?.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018'de “Biz, sınırlarımız içinde işlenen bu cinayeti elbette tüm boyutlarıyla araştıracak, soruşturacak ve gereğini yerine getireceğiz” demişti.

Adalet Bakanlığı yetkilileri açıkladı:

Yapılan işlem yasal

Adalet Bakanlığı yetkilileri, Kaşıkçı davasını durdurma ve dosyanın Suudi Arabistan'a gönderilmesi kararıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Davanın sanıklarını Suudi Arabistan'dan istedik. Verilmedi. O yüzden yargılama yapılamıyor. Ortada bir de zaman aşımı konusu var. Türkiye'de dava durduruldu. Suudi Arabistan'da dava yürüyecek. Kovuşturma sonucu bize bildirilecek. Bu işlemler Uluslararası İşbirliği Yasası kapsamında yürütülecek.” Yasanın 24'üncü maddesi şöyle, “Şüpheli veya sanığın yabancı devletin vatandaşı olması nedeniyle Türkiye'de hazır bulundurulamaması veya adlî yardımlaşma yoluyla savunmasının alınamaması hâllerinde dosya devredilebilir.”

Şok iddia:

Dudak uçuklatan pazarlık yapılıyor

Gazeteci Murat Yetkin, internet sitesinde Kaşıkçı Davası'nın Suudi Arabistan'a iadesiyle ilgili şok bir iddiayı gündeme getirdi. Konuyu AKP'ye yakın bir isimle değerlendirdiğini belirterek şunları yazdı. “Kaynağım, (O dosya üzerindeki pazarlıkları biliyor musun? Senin bile dudağını uçuklatacak detaylar var) dedi. Bu konuda bir de tezi var, aktarıyorum: Tayyip Bey İslam dünyasından arkasına yeterli desteği alırsa, ki bana göre aldı, bunu anında iç siyasete taşır. Dış desteğin yaratacağı parasal genişlemelerin ekonomiyi darboğazdan çıkartma potansiyeli yüksek. Bulacağı parayla ekonomiyi düzelteceği ve böylece 13 ay sonraki seçimi alacağı inancı hakim AK Parti cenahında.”