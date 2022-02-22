Prof. Dr. Naci Görür’den tepki: Gülünç bir zavallılık

Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Doğru dürüst eğitimi bile olmayan kimi insanların ortaya çıkıp deprem tahmincisi, deprem uzmanı oyunu oynamasının ne kadar gülünç bir zavallılık olduğunu anlıyor musunuz?" dedi.

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Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda “Deprem uzmanı diye bir şey olamaz” dedi.

“DEPREM ÇOK DİSİPLİNLİ BİR KONUDUR”

Naci Görür, mesajlarında şu ifadelere yer verdi:

* Arkadaşlar, bir kez daha şu deprem totodan söz edeceğim. Deprem çok disiplinli bir konudur.

* Depremin tüm yönlerini anlamak için jeoloji, jeofizik, fizik, jeokimya, termo-dinamik, mekanik, matematik, istatistik, gibi bilim dallarına gereksinme var.

* Bir kimsenin tüm bu bilim dallarına hakim olması mümkün değil. Onun için deprem çok sayıda bilim dalı uzmanları tarafından araştırılıyor.

* Onun için deprem uzmanı diye bir şey olamaz. Bu vasıf bizim medya tarafından icat edildi. Birçok arkadaş bu ünvana itiraz ettik ama başarılı olamadık.

* Bu bilgiden sonra, doğru dürüst eğitimi bile olmayan kimi insanların ortaya çıkıp deprem tahmincisi, deprem uzmanı oyunu oynamasının ne kadar gülünç bir zavallılık olduğunu anlıyor musunuz?

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