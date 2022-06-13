Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Van daha büyük bir depremle sınanabilir

Jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, son dört günde meydana gelen depremlerin Van üçgeninin iki ana kırık arasında oldukça gerildiğini gösterdiğini belirtti. Ercan "Gerilim boşalma gelişmeleri göstermektedir ki, tıpkı 2011 yılında olduğu gibi buradaki üçgen ortamdaki yerleşimler daha büyük bir depremle sınanabilir" dedi.

Latif SANSÜR

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Dün akşam saatlerinde Van Muradiye Kuşçu'da meydana gelen 5.3’lük depremi değerlendiren Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 2011 yılında M7,2’lik Van-Erciş depreminden sonra Van-Erciş arasında oluşan M5, ile M5’den küçük depremler, depremciklerin bitmek bilmediğini hatırlatarak şunları söyledi:

– Bu gösteriyor ki Van’dan biriken gerginliği olan iki yıkıcı deprem boşaltmaya yetmedi. Ya da Van-İran bölgesinde gerilme artışı yeni depremleri oluşturacak denli artış gösteriyor. Bunun sonucunda dün akşam, 12 Haziran 2022, 21.35’de kuzeydeki K60B gidişli Erciş ile Dorutay kırıkları ile güneydeki doğu-batı gidişli Van kırığı ile K60B gidişli Saray kırıkları arasındaki üçgen alan içinde, 5 km odak derinliğinde, M5,3 büyüklüğünde bir deprem oluştu.

İKİ ANA KIRIK ARASI OLDUKÇA GERİLDİ

Aynı üçgen alan içinde meydana gelen 6 Aralık 2021’de M5,0, 7 Haziran 2022’de M4,2, 10 Haziran 2022’de M4,5 depremlerini hatırlatan Ercan şu uyarılarda bulundu;

– Tüm bunlar Van üçgeninin iki ana kırık arasında oldukça gerildiğini göstermektedir. Her ne kadar MTA bu üçken içinde diri kırık göstermese de, olasılıkla Saray Kırığı gömülü olarak bu üçgen altından geçmektedir. Bu durum, ayrıntılı jeofizik çalışma ölçümleri ile belirlenmelidir.

– Gerilim boşalma gelişmeleri göstermektedir ki, tıpkı 2011 yılında olduğu gibi buradaki üçgen ortamdaki yerleşimler daha büyük bir depremle sınanabilir. Kaldı ki, 1976’da Van Muradiye’de Erciş kırığı üzerinde olan yıkıcı deprem unutulmamalıdır. Artçı depremlerin özellikle Van-Halkalı ile Bağdaşan’da yoğunlaşması göz önünde bulundurulmalıdır.

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