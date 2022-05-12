Radyoaktif hareketlilik iddiaları Meclis gündemine taşındı

Manisa’da 26-27 Nisan tarihleri arasında olağandışı yüksek radyoaktif ölçümler ve uzmanların ‘Yaşadışı nükleer hareketlilik’ iddiaları Meclis gündemine taşındı.

İlker KILIÇASLAN

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Türkiye dahil Avrupa genelinde binlerce noktada ölçüm yapan EURDEP'in (Avrupa Birliği Radyolojik Veri Paylaşım Platformu) yayınladığı verilere göre Manisa'da 26-27 Nisan tarihlerinde yaşanan radyoaktivite seviyesinde yüksekliği endişelere neden olmuştu.

Manisa’daki olağandışı radyoaktif iddiasıyla ilgili olarak Nükleer Düzenleme Kurulu ise yaşanan radyoaktif yüksekliğin sensörden de yaşanan arıza sebebiyle kaynaklandığı yönünde açıklamada bulunmuştu.

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, TBMM'ye verdiği soru önergesiyle konuyu Meclis gündemine taşıdı.

İYİ Partili Çıray, uzmanların dile getirdiği ve yıllardır önlem alınmayan açık radyasyon kaynakları iddiası ile beraberinde gelen diğer tehlikeler ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na soru önergesi sundu.

MANİSA RADYASYON SAÇIYOR!

Konuyla ilgili yazılı açıklamada bulunan İYİ Partili Çıray, 1970-1980 yıllara arasında Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde işletilen ve daha sonra kapatılan uranyum tesisini gündeme tekrara taşıyarak, yıllar önce kapatılan tesisin çevresinin tel örgülerle kapatılmadığını ve bölgede radyasyon uyarısı levhalarının bulunmadığını ifade etti.

2014 yılında uzmanlarca 300'den fazla açık radyasyon kaynağı tespit edildiğini belirten İYİ Partili Çıray açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

*Bu bölgedeki çevre köylerin uranyum yatağı üzerinde olduğu, yeraltı sularında, toprakta, bitkide, hayvanda ve tarım ürünlerinde radyasyon olduğu bir TÜBİTAK projesiyle ortaya konulmuş olmasına rağmen konuya dair hiçbir önlem alınmadığı ortada.

*Üstelik bu proje devletin yaptırdığı bir proje. Dostlar alışverişte görsün zihniyeti sonucu tüm canlıların yaşamı tehlikeye atılıyor.

*Bölgedeki kanser vakalarının dramatik artışı ise açık radyasyon kaynakları konusunda önlem alınmadığını adeta doğrular nitelikte.

*Ayrıca, Manisa Köprübaşı'nda 10 yıl boyunca nükleer reaktörlerde kullanılan ve yakıt çubukları için hammadde üretildiği fakat bu nükleer yakıt çubuklarından kaç ton üretildiği, kime satıldığı, ne kadar gelir elde edildiği bilgileri de tam bir muamma.

“İZMİR DE RADYASYON TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA”

Açıklamasında uzmanların kapanan uranyum tesisinin Demirköprü Barajı ve Gediz Nehri'yle 200 kilometrelik bir hat boyunca İzmir Körfezi'ne kadar radyasyon yaydığını söylediğini belirten İYİ Partili Çıray, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yıllardır bu bölgede gerekli tedbirleri almadığını iddia etti.

Kapanan uranyum tesisini çalıştırabilmek için 500'den fazla kuyu açıldığı, fakat sonrasında ise hiçbir rehabilitasyon çalışmasının yapılmadığı iddialarına değinen İYİ Partili Çıray açıklamasına şöyle devam etti:

*Uzmanlar Söke'de de radyasyon yayan uranyum madenlerinin olduğunu, Menderes havzasını boydan boya kirlettiğini ortaya koyuyor.

*Diğer yandan, Gaziemir şehir merkezinde ise halen 250 bin tondan fazla radyoaktif atık bulunduğu ve yeraltı suları ile İzmir Körfezi üzerinden İzmir şehrine yayıldığı iddia edilmektedir.

*Uzmanlar uyarıyor, bakanlık izliyor. Olan İzmir halkına, çocuklarımızın geleceğine oluyor. İçtiğimiz sudan, yediğimiz yemeğe kadar İzmir halkı geri dönüşü olmayan hastalıklarla baş başa bırakılıyor.

BAKANLIĞA 6 MADDELİK SORU ÖNERGESİ YÖNELTTİ

İYİ Parti Çıray, konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından cevaplanmak üzere TBMM'ye 6 maddelik soru önergesi yönelttiğini ifade ederek açıklamasında son olarak şu ifadelere yer verdi:

*Enerji Bakanı Sayın Fatih Dönmez'e ve Cumhurbaşkanına bağlı olan ve 2020 yılında kararnameyle kurulan Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) yetkililerine çağrıda bulunuyorum.

*Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamak anayasal bir haktır. Derhal gereken tedbirler alınmalıdır.

*1970-1980 yılları arasında Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde işletilen uranyum madeni kapandıktan sonra tesis işletme sahasının, ocakların, açılan kuyuların, etrafına tel örgü bile çekilmeden, radyasyon uyarısı asılmadan o haliyle bırakıldığı ve rehabilitasyon çalışmalarının yapılmadığı doğru mudur? Eğer doğruysa önlem alınmamasının sebebi nedir?

*2014 yılında uzmanların yaptığı araştırmalarda Manisa Köprübaşı'nda 300'den fazla açık radyasyon kaynağı tespit edildiği belirtilmektedir.

*Türkiye genelinde açık radyasyon kaynakları devlet kayıtlarında var mıdır ve bu bölgeler ile ilgili önlem alınmış mıdır? 2008'de Manisa/Köprübaşı'nda Prof. Dr. Ahmet Şaşmaz TÜBİTAK adına yürüttüğü çalışmada, Köprübaşı'nın kuzeyindeki Kasar, Kınık, Killik, Çamyurdu, Kemhallı ve Döğüşören köylerinin uranyum yatağının üstünde olduğunu tespit ettiği, yeraltı sularında toprakta, bitkide, hayvanda ve tarım ürünlerinde radyasyon olduğunu belirleyerek bu durumu devletin ilgili kurumlarına rapor ettiği açıklanmıştır.

*Bu rapor ile ilgili atılan adımlar ve alınan önlemler nelerdir? Eğer gerekli çevresel önlemler alınmadıysa bu projeler neden yaptırılmıştır?

*İzmir/Gaziemir şehir merkezinde halen 250 bin tondan daha fazla radyoaktif atık olduğu doğru mudur?

*Bu atıklar ile ilgili bir projeniz var mıdır? Var ise bu proje nedir ve ne zaman hayata geçirmeyi düşünüyorsunuz?

*Manisa Köprübaşı'nda 10 yıl boyunca nükleer reaktörlerde kullanılan yakıt çubukları için hammadde üretildiği doğru mudur?

*Eğer doğruysa bu hammaddeden kaç ton üretilmiştir ve kime satılmış ya da verilmiştir? 2006 yılında İzmir/Gaziemir'de bir gece yarısı üç kamyon dolusu nükleer yakıt çubuğu getirilerek bir fabrikada eritildiği doğru mudur?

*Uluslararası suç sayılan nükleer yakıt çubuklarının Türkiye'de ne işi vardır, kim ya da kimler tarafından getirilmiştir?

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