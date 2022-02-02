Ramazan ayı 2022 ne zaman? İşte ilk oruç tarihi…

Bin aydan daha hayırlı olarak görülen Kadir Gecesi’ni de içinde bulunduran en mübarek vakitlerin ayı Ramazan ayı ne zaman, hangi tarihte başlayacak merak ediliyor. Ramazan ayı bu sene Diyanet takvimine göre 2 Nisan 2022 Cumartesi gününe denk geliyor. Ramazan ayı içerisinde idrak edilen Kadir Gecesi ise 27 Nisan tarihinde gerçekleşecek.

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Ramazan Bayramı, İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan ayının ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Peki ilk oruç ne zaman tutulacak? Bayram tatili kaç gün?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022 Ramazan ayı, 2 Nisan tarihinde başlayacak. 1 Mayıs tarihinde de sona erecek.

2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 27 Nisan 2022 Çarşamba idrak edilecek.