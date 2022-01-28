‘Reis geri vites yaptı üstelik bu ilk de değil’

“Camideki hitabımın (Dilini koparma) muhatabı Sezen Aksu değildir” diyen Erdoğan’ın bu sözlerini CHP’li Özgür Özel böyle yorumladı... Özgür Özel, “Erdoğan bir süredir Türkiye’yi U dönüşleri ve geri vitesleriyle meşgul ediyor” deyip iktidarın önceki söylem-tavır değişimlerini sıraladı...

Başak KAYA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sezen Aksu'yu hedef almadığı yönündeki açıklamalarını değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Erdoğan, bir süredir Türkiye kamuoyunu U dönüşleri ve geri vitesleriyle meşgul ediyor. Cümle alem biliyor ki camideki o sözleri Sezen Aksu için söyledin” ifadesini kullandı. Özgür Özel SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

– Caminin içinde kamuoyuna yansımayacağına düşünerek promptersız biçimde rahat konuşunca dil kesmekten, dil kopartmaktan bahsedebilmektedir. Gelen tepkiler üzerine geri vites yaptığını bilmeyen yoktur. O kadar ki o videonun yayımlanmaması için İletişim Başkanlığı yoğun gayret sarf etti, sarayın sözünü dinleyen hiçbir TV ve gazetede de yer almadı.

– Bu Erdoğan'ın ilk geri vitesi de değildir. Hayatta olduğu müddetçe serbest kalamayacağını ilan ettiği Deniz Yücel, Rahip Brunson, Büyükada'da tutuklanan insan hakları savunucuları, Fransız gazeteciler, liderlerin araya girmesiyle serbeste kalmadı mı? Rus uçağının sınırımızda düşürülmesinde, Mavi Marmara gemisinde geri dönüşleri de oldu. ‘Çözüm süreci' olarak adlandırılan süreçte ifade ettikleri ile şu anki çizgisi bir (U) dönüşü. Darbe finansörü dedikleri BAE konusunda gelinen nokta da belli.