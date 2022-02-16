Rektörlük, Trabzon Stadyumu’ndaki çökmeye acil ikaz sistemi önerdi

SÖZCÜ'nün "Stadyumdaki çökme kanıtlandı" haberinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü açıklama yaptı: "Stadyumunun güvenle kullanılmaya devam edilmesi, olası bir tehlike durumunda acil ikaz sistemlerinin devreye girip önceden haber verilmesi amacıyla stada yapı sağlığı izleme sistemleri kurulması önem arz etmektedir."

Sozcu.com.tr

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Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, geçtiğimiz hafta SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği Trabzon Stadyumu’nun da bulunduğu Akyazı dolgu alanının çöktüğüne ilişkin bilimsel çalışmaya ilişkin bir açıklama yaptı.

SÖZCÜ, bilim adamlarının 3 yıl boyunca Avrupa Uzay Ajansı Sentinel-1 uydusuyla Akyazı dolgu alanını izlediği ve sonuçta 40 bin kişilik stadyumun da bulunduğu alanın yer yer çöktüğü yer yer yükseldiğinin bilimsel olarak kanıtlandığı duyurmuştu.

Uluslararası hakemli bilimsel dergide yayımlanan verileri yorumlayan Prof. Dr. Osman Bektaş da, stadyumda çatlamalar, kırıklar ve ayrılmalar tespit ettiklerini stadyumdaki deformasyonun 2016’dan bu yana devam ettiğininin ortaya çıktığını açıklamıştı.

Yeni şehir hastanesinin de bu alan üzerine yapımına başlanması özellikle Trabzon’da SÖZCÜ’nün haberinin yoğun olarak konuşulmasına neden oldu.

Bunun üzerine Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü yazılı bir açıklama yaptı. Rektörlük, stadyuma yapı sağlığı izleme sistemleri kurulmasını önerdi.

Açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:



“Söz konusu bilimsel çalışma, uluslararası saygın bir dergide yayımlanmış olup diğer bütün bilimsel çalışmalar gibi oldukça değerlidir.

“YÜZEY DEFORMASYONLARI TESPİT EDİLDİ”

Bu çalışma kapsamında, stadın çevresinde ve özellikle batı tarafındaki zeminde yüzey deformasyonlarının ve çatlakların oluştuğu belirtilmiş olup betonarme veya çelik ana taşıyıcı sistem için herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.

Çatı üzerindeki membran kaplamalardan alınan ölçümler rüzgar, sıcaklık ve benzeri hava şartlarından etkilendiği ve büyük hata payları elde edildiği için çatının yapısal davranışı ile ilişkilendirilememiştir.

Sonuç olarak, yapılan tek bir bilimsel çalışma ile elde edilen verileri kullanarak statta güvenlik sorununun bulunduğunu, stadın kullanılamayacağını hatta yıkılacağını belirtmek doğru değildir.

“İZLEME SİSTEMİ KURULMASI ÖNEM ARZ EDİYOR”

Dolayısıyla Akyazı dolgu alanı üzerinde inşa edilen Şenol Güneş Kompleksi Trabzonspor Medical Park Stadyumunun güvenle kullanılmaya devam edilmesi, olası bir tehlike durumunda acil ikaz sistemlerinin devreye girip önceden haber verilmesi veya doğal afetler sonrasında stadın mevcut durumunun değerlendirilmesi amacıyla ülkemizdeki tüm stratejik yapılarda uygulandığı gibi stadın hem betonarme hem de çelik taşıyıcı sistemine yapı sağlığı izleme sistemleri kurulması önem arz etmektedir.

“OLASI BİR LİMİT DIŞI DAVRANIŞI ÖNLEMEK”

Bu şekilde, stadın yapısal davranışına ait grafiklerin 7/24 elde edilmesi sağlanacak, performansı izlenebilecek ve olası bir limit dışı davranışta oluşabilecek hasarları önlemek mümkün olabilecektir.

“TARAFTARIN GÜVENLİĞİ SAĞLANMIŞ OLACAKTIR”

Böylece şampiyonluk yolunda statları dolduran taraftarların güvenliği sağlanmış ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları da sorumluluklarını yerine getirmiş olacaktır.

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