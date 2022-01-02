Restoranda koca dayağı! Sosyal medyadan yardım istedi

İstanbul Eyüpsultan'da, boşanmak üzere olduğu kocası tarafından, restoranda 6 yaşındaki çocuğunun önünde dayak yiyen kadın, darp anlarının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, yardım istedi.

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Yeşilpınar Mahallesi’nde oturan 29 yaşındaki Elif Dağatar, sosyal medya hesabından yardım isteyerek, boşanmak üzere olduğu kocası 34 yaşındaki kocası Ertuğrul T. tarafından 6 yaşındaki oğlunun gözü önünde dayak yediği anların güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

“DEFALARCA ŞİKAYET ETTİM”

Kocasından şikayetçi olduğu öğrenilen Elif Dağatar, görüntülü paylaşımında, “Dün boşanmak üzere olduğum eşim tarafından ÇOCUĞUMUN GÖZÜ ÖNÜNDE darp edildim ve ilk kez değil defalarca şikâyet ettim, Elini kolunu sallayarak gitti. Ben öldükten sonra mı gelecek adalet!” ifadelerine yer verdi.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Olay günü yaşananları anlatan Dağatar, daha önce de defalarca şiddet gördüğünü ve belki bir sonraki sefer öldürüleceğinden korktuğunu kaydetti. Dağatar, çocuğunun da şiddete meyilli olabileceğini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı;

*Oğlumu göremiyorum ortak velayette olmasına rağmen. Oğlumu görmem için beni alışveriş merkezine çağırdı. Ben de yanına gittim. Birkaç defa ben ona cevap vereyim diye kötü şeyler söyledi ama ben olabildiğince muhatap olmamaya çalıştım.

*Sonra babam hakkında ‘karaktersiz’ falan deyince ben de gerilmeye başladım. ‘Çocuğun yanında böyle şeyler konuşma’ falan dedim. Oğlumla oynamaya devam ettim. Ege’yi göremezsin diyerek elinden tutup götürmeye çalıştı.

*Ben de oğlumu kendime doğru çektim. Sonra masadan eşyalarını almak için eğilirken bana küfür etti. Ben de bardaktaki suyu yüzüne fırlattım ‘ne biçim konuşuyorsun’ dedim. Çocuğu arkasına aldıktan sonra vurmaya başladı.

*İlk değil son da olmayacak onun için. Daha önce de uzaklaştırma kararı aldırdım ama evime geldi, iş yerimi bastı. ‘Bir dahakine seni öldüreceğim’ diyerek tehditler etti. Artık oğlum için de şiddet çok normal bir şey oldu.

“EVLİYKEN DE ŞİDDET GÖRÜYORDUM”

*Bir kere bizim evimizin önüne getirdi, çocuğumu göreyim diye. Bu sefer de sokakta çöp toplayan insanları dövdü. Oğlum hiçbir tepki vermiyor. Böyle giderse oğlum da yarın öbür gün başka bir kadının canını yakacak.

*Evliyken de şiddet görüyordum ama toplum baskısı, çocuğum babasız büyümesin diyerek her şeyine tamam dedim. Ailesiyle birlikte yaşıyordum onların yanında da dövüyordu. Ailesine de şiddet uyguluyor öfke kontrol sorunu var.

“BAŞKA ÇAREM KALMADI”

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilgili de konuşan Dağatar, başka çaresinin kalmadığını belirterek şunları söyledi:

*Adalet sistemi çok yavaş işliyor. Zorlama hapsi almadı, caydırıcı hiçbir önlem yok. Sadece uzaklaştırma kararı alıyoruz ihlal ediyor hiçbir şey olmuyor. Adam benimle birlikte dün karakola geldi, hiçbir şey olmadan elini kolunu sallayarak çıktı.

*Sesimi duyurmak istiyordum ve başka bir şansım yoktu. Hani derler ya bıçak kemiğe dayandı diye. Bir sonraki hamlesinde belki de öleceğim.

*AVM’nin ortasında her yerde kamera olduğunu bile bile böyle yaptı. Peki ıssız bir yerde olsaydık. Belki gözü dönecekti bana farklı bir şekilde zarar verecekti. DHA

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