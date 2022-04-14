Ret cephesi yine aşılamadı

Tarımdaki girdi fiyatlarındaki artış ve artışa engel olacak önlemler için verilen araştırma önergesi, fahiş biçimde artan konut kiralarının araştırılması önergesi, yoksulluğun araştırılması önergesi TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Sözcü Ankara

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1 – Tarım girdi fiyatı araştırılsın: RET

Tarımdaki girdi fiyatlarındaki artış ve artışa engel olacak önlemler için verilen araştırma önergesi TBMM'de AKP-MHP oylarıyla reddedildi. Önerge sahibi İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, gübrenin yüzde 200, mazotun yüzde 105, elektriğin ise yüzde 107 arttığına dikkat çekerek, “Bugün markette 1 kilo limon eşittir 1 litre mazot” dedi. Sıdalı şöyle devam etti: “Doyuyoruz ama beslenemiyoruz, üretiyoruz ama kazanamıyoruz ve buna daha fazla da tahammülümüz kalmadı. Yıllardır ithalata dayalı tarım politikasıyla üretici fiyatları dipte. Kazanamayan çiftçi üretimden çekilince mahsul azalıyor ve fiyatlar da yükseliyor.”

2 – Fahiş kira zammı araştırılsın: RET

Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın da aralarında olduğu CHP'li vekillerin fahiş biçimde artan konut kiralarının araştırılması önergesi, TBMM Genel Kurulu'nda AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Budak, Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre, Türkiye'nin AB üyesi ve adayı ülkeler arasında yüzde 59,8'lik kira artışıyla birinci sırada olduğuna dikkat çekti.

3 – Artan yoksulluk araştırılsın: RET

Yoksulluğun araştırılması önergesi de AKP-MHP oylarıyla reddedildi. TBMM'deki görüşmelerde söz alan CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, “İnsanlar çuvalla bulgur, patates, soğan alırdı. Şimdi, sizin iktidarınız sayesinde gram ve adet ile alınıyor” diye konuştu.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ise “AKP iktidarı ‘yoksullukla mücadele edeceğiz' diyerek iktidara geldi bugün ise holdinglerin iktidarı oldu” dedi.