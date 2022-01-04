Rize’den ‘bezduk, yanduk, bittuk’ sesleri yükseldi

Rize'de CHP İl Başkanlığı tarafından organize edilen ve sivil toplum örgütlerinin desteklediği “Zamlara Hayır” eylemlerinin ilki yapıldı

İsmail AKDUMAN

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Kent merkezinde 15 Temmuz parkında gerçekleştirilen eyleme SP, DP, ADD ve DİSK Emekli- Sen üyeleri destek verdi.

Eylemde açıklama yapan CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, 6 ay önce yeni zamların geleceğini söylediklerini belirterek “Elektriğe, doğalgaza, yakıta, gıdaya, ekmeğe, iğneden ipliğe her şeye zam üstüne zam yapılmasına karşı sesimizi yükseltmek için bugün burada toplandık. Bir kez daha sesleniyoruz zamlara ve haksızlıklara karşı sesimizi yükseltmezsek daha çok zam ve haksızlıklarla karşılaşacağız” diye konuştu.

“ZAMLARIN NEDENİ NE DOLAR NE DE DIŞ GÜÇLER”

Ekmeğin bazı illerde 3 lira olduğunu ancak fırıncı esnafını için bu rakamında yeterli olmadığını söyleyen Deniz, çay üreticisinin de zor durumda kaldığını dile getirdi.

Çay üreticisi olmayan Azerbaycan'dan bile çay alındığına dikkat çeken Saltuk Deniz, “Zamların nedeni, ne dolardır, ne dış güçlerdir. Zamların nedeni kötü yönetimdir. Bu süreçte çok net gördük ki; dolar yükselse de gerilese de fiyatlar artmaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

“BEZDUK, YANDUK, BİTTUK”

Elektriğe bir kalemde yapılan zammın Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı olduğunu kaydeden Deniz, “Ülkemizde elektrik üreteceğiz diye yağma etmediğiniz doğa ve yaşam alanları bırakmadınız, gene de en yüksek zammı elektriğe yapıyorsunuz. Demek ki asıl amacınız elektrik üretmek değilmiş. Artık vatandaşlarımız yakında yeniden gaz lambalarına dönüş yapmak zorunda kalacaktır. Yapılan zamlar sonunda vatandaşlarımız ısınamaz, aydınlanamaz karnını doyuramaz hale gelmiştir. Artık, bezduk, yanduk, bittuk” ifadelerini kullandı.

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