RTÜK’ten “fiyat istikrarını bozan yayınlar” açıklaması

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, fiyat istikrarını bozan yayınlar yapanların dikkatle takip edildiğini belirterek "Kamuoyunda yanlış algıya yol açan yayınlardan vazgeçmeyen kuruluşlar hakkında 6112 sayılı yasanın ilgili hükümleri uygulanacaktır" dedi.

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla kamuoyunda yanlış algıya yol açan yayınlardan vazgeçmeyenlere 6112 sayılı Yasa'nın ilgili hükümlerinin uygulanacağını belirtti.

Şahin, açıklamasında medyanın fiyat istikrarını bozan yayınlar yerine ilgili kurumların açıklamalarını haberlerine taşımasının son derece önemli olduğunun altını çizdi. Şahin'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

DİKKATLE TAKİP EDİYORUZ

– Son günlerde haber bültenlerinde ve yorum programlarında gıda fiyatlarına ilişkin bazı spekülatif açıklamaların yapıldığı dikkatimizi çekmektedir. Halkı yanlış yönlendiren, kaygı ve paniğe sevk eden yayınlar RTÜK tarafından dikkatle takip edilmektedir.

– Sağlıklı bir iletişim ortamının oluşması için medyamızın fiyat istikrarını bozan yayınlar yerine ilgili kurumların açıklamalarını haberlerine taşıması son derece önemlidir. Kamuoyunda yanlış algıya yol açan yayınlardan vazgeçmeyen kuruluşlar hakkında 6112 sayılı Yasa'nın ilgili hükümleri uygulanacaktır.

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