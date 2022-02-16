RTÜK’ten Halk TV’ye ceza
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı’na (TMT) yönelik sözleri nedeniyle Halk TV’ye yüzde 5 idari para cezası, 5 kez de program durdurma cezası verdi.
RTÜK üyesi İlhan Taşçı kararı sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu; “RTÜK, Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözleri nedeniyle Halk TV'ye yüzde 5 idari para cezası, 5 kez de program durdurma cezası verdi. Karar oy çokluğuyla alındı.”
HEDEF GÖSTERİLMİŞTİ
Ayşenur Arslan’ın, Halil Falyalı’nın öldürülmesinin ardından Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) için kullandığı ifadeler hedef gösterilmişti.