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RTÜK’ten Halk TV’ye ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı’na (TMT) yönelik sözleri nedeniyle Halk TV’ye yüzde 5 idari para cezası, 5 kez de program durdurma cezası verdi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 18:25 - 16 Şubat 2022 Güncellenme:
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RTÜK’ten Halk TV’ye ceza

RTÜK üyesi İlhan Taşçı kararı sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu; “RTÜK, Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözleri nedeniyle Halk TV'ye yüzde 5 idari para cezası, 5 kez de program durdurma cezası verdi. Karar oy çokluğuyla alındı.”

HEDEF GÖSTERİLMİŞTİ

Ayşenur Arslan’ın, Halil Falyalı’nın öldürülmesinin ardından Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) için kullandığı ifadeler hedef gösterilmişti.

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