Rus astrolog boğularak öldürüldü: Polis her yerde İranlı sevgiliyi arıyor

İstanbul’da 2 çocuk annesi Rus uyruklu Astrolog Galina Trofımova (40) evinde boğularak öldürüldü. Polis, Galina Trofımova’nın Türkçe kursunda tanıştığı İranlı erkek arkadaşını arıyor.

Habip ATAM

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Ülkesinde yaşadığı sorunlu evlilik sebebiyle Türkiye’ye gelen Rus vatandaşı Galina Trofımova, 2 çocuğuyla, Kağıthane, Ortabayır Mahallesi'nde bir adrese yerleşti.

Trofımova, bir süre sonra Türkçe öğrenmek için dil kursuna başladı. Burada İran uyruklu A.A. ile tanışarak sevgili oldu. İddiaya göre, Astrolog Trofımova'nın kardeşi A.T., 25 Aralık günü ablasının evine gitti. Kapıyı çaldı, ancak açan olmadı.

ÇİLİNGİR ÇAĞIRDI

Durumdan şüphelenince çilingir çağırarak eve girdi. Salonda kimsenin olmadığını gören A.T., yatak odasına yönelince ablasının cansız bedeniyle karşılaştı.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Ablasının yatak üzerinde cesedini gören kardeşi yaşadığı şokun ardından polisi aradı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin ön incelemesinde Rus kadının boğularak öldüğü belirlendi. Galina Trofımova'nın boğazında morluklar olduğu da öğrenildi.

“ABLAMI HAREKETSİZ GÖRÜNCE POLİSİ ARADIM”

Cinayeti soruşturan polis A.T.'nin bilgisine başvurdu. Ablasını 6 aydır göremediğini belirten A.T., “Ablamın 2 çocuğu var. Annem aradı. Yeğenlerimin otelde olduğunu söyledi. Ablama ulaşamadığını, endişelendiğini belirtti. Çocukları otelden alıp ablamın evine geçtik. Kapıyı çilingirle açtırdık . Galina'nın yatakta hareketsiz yattığını görünce polise haber verdim.” dediği öğrenildi.

“BİR OTELE YERLEŞTİRİP GİTTİ”

Polis ekipleri çocuklarında ifadesine başvurdu. Çocuklar ifadelerinde, evde annelerinden başka İranlı Galina Trofımova'nın İranlı erkek arkadaşı A.A.'nın bulunduğunu belirttiler.

“Sabah erkenden kalktığımızda, annemin erkek arkadaşı A.A. bizi kahvaltı yapmak için evden çıkardı. Annemi görmeden çıktık. A.A. Kahvaltı sonrası bizi Levent'te bir otele yerleştirip gitti.” dediği öğrenildi.

İRANLI SEVGİLİ ARANIYOR

Cinayetle ilgili çalışma yapan polis ekiplerinin İran uyruklu A.A.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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