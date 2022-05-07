Rusya, Odessa’yı vurdu

Rus ordusu, Ukrayna’nın liman kenti Odessa’yı vurdu. Ukrayna Güney Savunma Kuvvetleri Ortak Koordinasyon Basın Merkezi Başkanı Natalia Humeniuk’da saldırının ardından yaptığı açıklamasında, "Odessa’ya yönelik 6 roketle saldırı düzenlendi" dedi.

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Rus ordusu, Ukrayna'nın liman kenti Odessa'ya yeniden saldırı düzenledi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi saldırıya ilişkin bir görüntü yayınlayarak, “Roket saldırıları sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı. Bugün 14.29'da gelen ihbara göre roket saldırısı sonucunda yangın çıkmıştı. Kurtarma ekipleri yangının yayılma riskine karşı özverili şekilde yangını kontrol altına almak için çalıştı ve 15.27'de 900 metrekarelik alana yayılan yangın kontrol altına alındı. 12 teknik araç ve 61 personel ile olaya müdahale edildi” açıklamasında bulundu.

“6 ROKETLİ SALDIRI DÜZENLENDİ”

Ukrayna Güney Savunma Kuvvetleri Ortak Koordinasyon Basın Merkezi Başkanı Natalia Humeniuk'da saldırının ardından yaptığı açıklamasında, “Odessa'ya yönelik 6 roketle saldırı düzenlendi. Roketlerden 4'ü sivil alanlara ve fabrikalara isabet etti ve saldırı sonucunda yangın çıktı. 2 roket ise havaalanına isabet etti. Olay yerinde kurtarma ekipleri çalışıyor. Ölü ve yaralı sayıları henüz net değil” ifadelerini kullandı.

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