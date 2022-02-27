Rusya’dan Türkiye’ye kritik çağrı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra 7 ülkenin bakanıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Çavuşoğlu'nun Lavrov ile görüşmesiyle ilgili yapılan açıklamada, "Rus tarafının, Ukrayna sorununun barış ve istikrar çıkarları doğrultusunda en kısa sürede sürdürülebilir şekilde çözülmesi için tüm yapıcı güçlerle yakın işbirliğine hazır olduğu vurgulandı" denildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefonla görüştüğü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Ukrayna’daki insani durumu ve ateşkesin sağlanması konularını ele aldı.

HEM RUSYA HEM DE UKRAYNA İLE GÖRÜŞTÜ

Çavuşoğlu, gün içerisinde hem Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov hem de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile görüştü.

Çavuşoğlu’nun görüşme yaptığı isimler arasında Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Katar Dışişleri Bakanı Al Thani, AGİT Genel Sekreteri Helga Maria Schmid, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Lilmets, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkanı Halit Çevik de yer aldı.

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden Çavuşoğlu’nun Lavrov ile görüşmesiyle ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi;

RUSYA: HAZIRIZ

“Sergey Lavrov, Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rus tarafının, Ukrayna sorununun barış ve istikrar çıkarları doğrultusunda en kısa sürede sürdürülebilir şekilde çözülmesi için tüm yapıcı güçlerle yakın işbirliğine hazır olduğu vurgulandı.”

BAKAN YARDIMCISI BM KONFERANSINA KATILACAK

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı’nın 28 Şubat-2 Mart 2022 tarihlerinde Cenevre'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi 49. Oturumunun Yüksek Düzeyli Bölümüne video-konferans yöntemiyle hitap edeceği bildirildi.

Bakan Yardımcısı Büyükelçi Kaymakcı’nın hitabında, son dönemde dünya genelinde insan hakları alanındaki önemli konulara dikkat çekeceği ve ülkemizin temel hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi yönündeki güçlü iradesini vurgulayacağı belirtildi.

İlginizi Çekebilir Türkiye Montrö kararını verdi! Bakan Çavuşoğlu duyurdu

İlginizi Çekebilir Cumhurbaşkanlığı'ndan Montrö açıklaması