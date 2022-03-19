Sabiha Gökçen Havalimanı’na inemeyen uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi

İstanbul Anadolu Yakasında akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar, başka havalimanlarına yönlendirildi.

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Yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ve pist temizleme çalışmaları nedeniyle inişi için bekleyen uçaklar havada bir süre tur attı. Yakıt kritiğine giren en az 10 uçağın İzmir ve Ankara’ya yönlendirildi öğrenildi.

Pegasus Havayolları’nın Hannover ve Viyana uçakları Ankara Esenboğa Havalimanı’na, Buta Airlines’ın Bakü, Anadolujet’in Zürih ve Pegasus Havayolları’nın Köln ve Cenevre seferlerinin de İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na yönlendirildiği öğrenildi. (DHA)

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