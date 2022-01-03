Sağlık Bakanlığı birçok aile hekiminin sözleşmesini feshediyor

30 Aralık Perşembe akşamı, Sağlık Bakanlığı yönetmeliğine dayanılarak İstanbul, Hakkari ve Muş başta olmak üzere bir çok kentte görev yapan aile hekimlerine sözleşmelerinin feshedildiğinin bildirildiği ortaya çıktı.

Latif SANSÜR

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Sağlık Bakanlığı, 30 Haziran 2021 tarihinde çıkardığı, sağlık çalışanlarının “Ceza Yönetmeliği” diye adlandırdığı yönetmeliğe dayanarak İstanbul, Hakkari, Muş başta olmak üzere bir çok ilde aile hekimlerinin sözleşmesini feshetti.

Omicron varyantının büyük endişe yarattığı, vakaların artmaya başlamasıyla büyük bir seferberlik bekleyen aile hekimleri, aldıkları haberlerle büyük hayal kırıklığı ve moral bozukluğu yaşadı.

Aile Hekimliği Dernekleri Federasyonu AHEF tepkisini, “Aile hekimliği sisteminin kahramanları cezalandırılıyor. Sağlık çalışanları demoralize; birçok ilde birçok aile hekiminin sözleşmeleri feshedilmiştir. Bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz” ifadeleriyle gösterdi.

“KOMİSYON HEM SAVCI, HEM HAKİM“

Türk Tabipler Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu da (AHEK) yaptığı açıklamada, defalarca yayımlanan yönetmelikle iş güvencelerinin ellerinden alındığını dile getirdikleri hatırlatıldı.

Açıklamada, “Ceza yönetmeliği ile iş güvencemiz İlçe Sağlık Müdürü ve İl Sağlık Müdürlüğündeki çalışanlardan oluşan 5 kişilik bir komisyonun keyfiyetine bırakıldı. Bu komisyon ceza yönetmeliğinde sözü edilen ceza puanlarını veren kişilerden oluşuyor. Siz eğer uygunsuz bir isteği yerine getirmezseniz, ya da bu komisyonda çalışan kişilerin rapor ve benzeri taleplerini karşılamazsanız hakkınızda hemen bir soruşturma açarak bu ceza puanlarını biriktirebiliyorlar. Daha sonra kendi verdikleri bu ceza puanlarına göre sözleşme feshine gidiyorlar” denildi.

“HASTANIN İSTEDİĞİ İLACI YAZMADI DİYE SORUŞTURMA AÇILIYOR”

Sözleşmesi feshedilen bir aile hekimine hastanın istediği ilacı yazmaması üzerine ceza puanı verildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı;

“Akılıcı ilaç kullanımı, gereksiz ilaç tüketilmemesi için kampanyalar yapan Sağlık Bakanlığı bu gerekçe ile ceza verip daha sonra sözleşmeyi fesih etmeye kalkabiliyor” ifadeleri kullanıldı. Sözleşmenin sadece cezalandırma amaçlı yapıldığına ise şu örnek gösterildi; “Komisyonun anlam veremediğimiz kararı ile sözleşmesi fesih edilen aile hekimlerine yine aynı birimde görevlendirme çıkarttılar. Hem aile hekimliği yapamaz diye sözleşme feshi yapıp, hem de aynı kişiye yine aile hekimliği birimine görevlendirmek bu uygulamanın sadece cezalandırma amacıyla yapıldığını gösteriyor.”

SÖZLEŞME FESHİ YAPILDI, AMA HALA GÖREVDELER

30 Aralık Perşembe akşamı komisyon kararı ile sözleşmesi fesih edilen hekimlerin bugün Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışmaya devam ettiklerine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

“Bizler salgın boyunca canla başla çalışan, hastalanan, hayatını kaybeden aile hekimleri olarak hastalarımızın sağlığı için çalışmaya devam ediyoruz. Bu dönemde on binlerce hasta aile hekimsiz kalmaya, salgının kahramanları denilen sağlık çalışanları ise daha fazla tükenmeye doğru gidiyor. Haksız, hukuksuz kurulmuş bir komisyonun kararları ile ne yapacağımızı bilemez durumdayız. Aile hekimliği yapamazsınız diye yazı geliyor ama devamı yok. Sağlık Bakanlığının bu haksız hukuksuz uygulamayı ivedilikle çözmesini bekliyoruz.”

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